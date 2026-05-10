Festival U14 quốc tế Gia Lai: Phố núi Pleiku tiếp tục tiên phong

Sau huy chương vàng SEA Games 2025 của U22 Việt Nam, tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam và hành trình đầy hy vọng của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai xuất hiện cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang chuyển động không chỉ ở cấp đội tuyển, mà còn từ các địa phương và học viện đào tạo.

Lối đi riêng

Hai thập niên trước, bầu Đức gây tiếng vang khi đưa Kiatisuk Senamuang cùng hàng loạt ngôi sao Thái Lan đến V-League, mở ra thời kỳ bóng đá chuyên nghiệp sôi động ở phố núi. Sau đó là học viện HAGL JMG Arsenal - mô hình đào tạo trẻ từng tạo ảnh hưởng lớn lên bóng đá Việt Nam với thế hệ cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai

Giờ đây, Gia Lai tiếp tục một hướng đi mới với Festival bóng đá quốc tế U14 2026. Sự xuất hiện của giải đấu diễn ra đúng thời điểm bóng đá trẻ Việt Nam tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2025 sau hành trình giàu bản lĩnh. U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang với tấm HCĐ tại U23 châu Á 2026. Trong khi đó, U17 Việt Nam vừa thắng Yemen 1-0 để mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua giành vé dự World Cup U17 2026.

Những kết quả ấy cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có một thế hệ giàu tiềm năng hơn trước. Nhưng để duy trì được dòng chảy thành công ấy, bóng đá Việt Nam cần thêm những sân chơi quốc tế ngay từ cấp độ U13, U14 - nơi cầu thủ được va chạm và trưởng thành từ rất sớm.

Festival U14 Gia Lai vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải trẻ địa phương.

Giấc mơ từ những cầu thủ nhí

Giữa bầu không khí sôi động trước ngày khai mạc, đội U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ phố núi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - Bùi Trung Hiếu (bìa trái) đón đoàn trọng tài Hồng Kông (Trung Quốc) tại sân bay Pleiku



Đội hình hiện tại gồm 23 cầu thủ, tất cả đều sinh năm 2012 và vừa trúng tuyển vào học viện từ năm 2025. Đây là một tập thể rất trẻ, còn non kinh nghiệm nhưng giàu tiềm năng. Điều đặc biệt là đội có tới năm cầu thủ quê Gia Lai gồm Gia Bảo, Huỳnh Dũng, Thanh Duy, Gia Huy và Hồng Sơn. Ngay cả HLV trưởng Vũ Anh Tuấn cũng là người sinh ra và trưởng thành tại Gia Lai.

Sự hiện diện của những gương mặt bản địa khiến đội bóng phố núi mang màu sắc rất riêng. Không chỉ đại diện cho học viện HAGL, họ còn mang theo niềm tự hào của bóng đá Gia Lai khi được chơi trên sân nhà trước đông đảo khán giả Pleiku.

Dù mới hình thành chưa lâu, U14 LPBank HAGL đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Ở giải U13 toàn quốc 2025, đội vào tới tứ kết. Gần đây hơn, tại vòng loại U15 quốc gia, các cầu thủ nhỏ tuổi của HAGL gây ấn tượng khi thi đấu sòng phẳng với những đối thủ lớn hơn 1-2 tuổi.

Màn ngược dòng trước U15 Sông Lam Nghệ An là ví dụ rõ nhất. Sau thất bại 1-2 ở lượt đi khi phải chơi thiếu người, đội bóng trẻ phố núi thắng lại 3-1 ở lượt về bằng lối chơi giàu tốc độ và tinh thần thi đấu đáng chú ý.

Festival mang màu sắc Gia Lai

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, không chỉ có bóng đá, giải đấu còn gắn với không khí lễ hội của năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Hai mascot Anh Chiêng và Bé Sóng - biểu tượng của núi rừng và biển cả - sẽ xuất hiện xuyên suốt các hoạt động đồng hành cùng giải.

Có ba linh vật đồng hành: Anh Chiêng, Bé Sóng và hổ Bi-Rai

Trong khi đó, linh vật hổ Bi-Rai của CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trở thành hình ảnh quen thuộc trên khán đài Pleiku. Sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ở lễ khai mạc và cựu HLV Park Hang-seo tại trận chung kết cho thấy sức hút của giải đấu trẻ này.

Giải đấu cũng có trang Facebook chính thức cập nhật liên tục lịch thi đấu, hình ảnh và hoạt động bên lề, cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho một festival bóng đá trẻ mang tầm quốc tế.

Đáng chú ý hơn, toàn bộ các trận đấu đều mở cửa miễn phí cho người hâm mộ.

Bóng đá trẻ Việt Nam có thể đang bước vào giai đoạn nhiều hy vọng nhất trong nhiều năm qua. Nhưng phía sau những tấm huy chương hay chiến thắng quốc tế luôn cần những nền móng bền vững hơn.

Gia Lai có thể chưa tạo ra một thế hệ vàng mới ngay lập tức. Nhưng cách phố núi kiên trì đầu tư cho bóng đá trẻ, mạnh dạn tổ chức sân chơi quốc tế và trao cơ hội cho những cầu thủ tuổi 14 đang cho thấy một điều: tương lai bóng đá Việt Nam đôi khi bắt đầu từ những địa phương dám tiên phong.

Festival diễn ra từ 11 đến 15-5 tại Pleiku -12 đội tham dự, gồm 7 đội quốc tế: Jubilo Iwata (Nhật Bản), Chonburi (Thái Lan), Shenzhen (Trung Quốc), FC Mohyeon và Gangwon State All Stars (Hàn Quốc), Khamsay (Lào) cùng đội U14 Malaysia sẽ tranh tài bên cạnh 5 đại diện trong nước là Hà Nội T&T, PVF, SLNA, Trường Tươi Đồng Nai và chủ nhà Gia Lai -Tổng giá trị giải thưởng: 40.000 USD. Đội vô địch 20.000 USD, á quân: 10.000 USD và hạng ba: 5.000 USD. Ngoài ra còn các giải thưởng cá nhân. -Truyền hình/Livestream: Đài PT-TH Gia Lai, FPT Play, nền tảng mạng xã hội giải đấu, HAGL và HLC Media -Facebook chính thức của giải: https://www.facebook.com/share/18NgUy68G2/?mibextid=wwXIfr



