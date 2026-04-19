HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải U14 các CLB khu vực phía Bắc: Không chỉ là một giải đấu

Hoàng Tú

(NLĐO) - Đó là biểu hiện của một tầm nhìn, một cách làm bóng đá hướng tới sự phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Tạo ra cuộc chơi

Giải U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025-2026, xét về hình thức, chỉ là một sân chơi trẻ. Nhưng xét về bản chất, đó là một thử nghiệm mới - lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam có một giải đấu theo thể thức league, kéo dài nhiều tháng, thi đấu sân nhà - sân khách, với nhịp độ ổn định hàng tuần.

Không chỉ là một giải đấu - Ảnh 1.

Giải U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025-2026

Ở đó, T&T Group không chỉ xuất hiện với tư cách nhà tài trợ. Họ tổ chức, điều hành và định hình cách vận hành giải đấu. Nói cách khác, họ không tham gia cuộc chơi - họ tạo ra cuộc chơi.

Giải do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội (Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T) làm đầu mối tổ chức, quy tụ tám đội bóng gồm Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel, PVF, Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Hoài Đức.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân đối phương, kéo dài hơn 3 tháng, với 56 trận và 218 bàn thắng. Nhưng những con số đó chỉ là phần bề nổi. Giá trị cốt lõi nằm ở chỗ: cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu như một mùa giải thực thụ, thay vì những giải diễn ra trong vài ngày mang tính "đánh nhanh, rút gọn".

Chạm đúng điểm nghẽn

Chiến thắng 1-0 của U15 Hà Nội trước U15 Thể Công Viettel trong trận chung kết vào ngày 14-4 không chỉ mang về chiếc cúp đầu tiên ở lứa tuổi này. Nó cho thấy một mối liên hệ trực tiếp: khi cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, họ trưởng thành nhanh hơn.

Không chỉ là một giải đấu - Ảnh 2.

Lễ vinh danh đội U15 đã được tổ chức trên sân Hàng Đẫy

Ngày 17-4, lễ vinh danh đội U15 đã được tổ chức trên sân Hàng Đẫy ngay trước trận CLB Hà Nội tiếp đón CLB Becamex Bình Dương ở V-League 2025-2026. 

Đây không chỉ là phần thưởng, đó là một thông điệp. Khi cầu thủ trẻ được tôn vinh ngay trước trận đấu của đội một, họ hiểu rõ con đường phía trước và động lực cũng vì thế trở nên cụ thể hơn - khát vọng được khoác áo CLB Hà Nội và xa hơn là đội tuyển Việt Nam như các thế hệ đi trước.

Trong nhiều năm, CLB Hà Nội đã xây dựng một hệ thống đào tạo theo chiều dọc, với chuỗi danh hiệu trải dài từ 6 lần vô địch U21, 7 lần U19, 2 lần U17 cho đến đội một là CLB có nhiều thành tích nhất trong lịch sử hơn ¼ thế kỷ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Do đó, chức vô địch U15 là "mảnh ghép" để hoàn thiện bức tranh.

Không chỉ là một giải đấu - Ảnh 3.

Lễ vinh danh đội U15 trên sân Hàng Đẫy

Trở lại với giải U14 miền Bắc. Đây không còn là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà là mở rộng môi trường phát triển cho cả một nhóm CLB. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam không nằm ở tài năng, mà ở số trận đấu. Cầu thủ trẻ thi đấu quá ít, không đủ tích lũy để phát triển. Giải U14 miền Bắc đã chạm đúng vào điểm nghẽn này.

Từ U14 đến U15, câu chuyện của CLB Hà Nội không chỉ là câu chuyện của hai danh hiệu. Đó là câu chuyện về cách một hệ sinh thái được xây dựng và vận hành. Bởi nếu muốn bóng đá phát triển bền vững, bắt buộc phải tạo dựng hệ sinh thái cho bóng đá trẻ.


Tin liên quan

SLNA đấu U14 Malaysia tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026

SLNA đấu U14 Malaysia tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026

(NLĐO) - Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với chủ nhà HAGL và 4 đội trong nước, cùng 7 đội quốc tế, tổng giải thưởng 40.000 USD.

U15 Hà Nội hạ Thể Công Viettel, lần đầu vô địch quốc gia

(NLĐO) - U15 Hà Nội đánh bại Thể Công Viettel với bàn duy nhất trong hiệp 2, để vô địch mùa giải 2026

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại hai trận bán kết U15 Quốc gia, cặp đấu chung kết được xác định là màn đọ sức giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo