Giải U14 các CLB khu vực phía Bắc: Không chỉ là một giải đấu

Tạo ra cuộc chơi

Giải U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025-2026, xét về hình thức, chỉ là một sân chơi trẻ. Nhưng xét về bản chất, đó là một thử nghiệm mới - lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam có một giải đấu theo thể thức league, kéo dài nhiều tháng, thi đấu sân nhà - sân khách, với nhịp độ ổn định hàng tuần.

Ở đó, T&T Group không chỉ xuất hiện với tư cách nhà tài trợ. Họ tổ chức, điều hành và định hình cách vận hành giải đấu. Nói cách khác, họ không tham gia cuộc chơi - họ tạo ra cuộc chơi.

Giải do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội (Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T) làm đầu mối tổ chức, quy tụ tám đội bóng gồm Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel, PVF, Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Hoài Đức.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân đối phương, kéo dài hơn 3 tháng, với 56 trận và 218 bàn thắng. Nhưng những con số đó chỉ là phần bề nổi. Giá trị cốt lõi nằm ở chỗ: cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu như một mùa giải thực thụ, thay vì những giải diễn ra trong vài ngày mang tính "đánh nhanh, rút gọn".

Chạm đúng điểm nghẽn

Chiến thắng 1-0 của U15 Hà Nội trước U15 Thể Công Viettel trong trận chung kết vào ngày 14-4 không chỉ mang về chiếc cúp đầu tiên ở lứa tuổi này. Nó cho thấy một mối liên hệ trực tiếp: khi cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, họ trưởng thành nhanh hơn.

Ngày 17-4, lễ vinh danh đội U15 đã được tổ chức trên sân Hàng Đẫy ngay trước trận CLB Hà Nội tiếp đón CLB Becamex Bình Dương ở V-League 2025-2026.

Đây không chỉ là phần thưởng, đó là một thông điệp. Khi cầu thủ trẻ được tôn vinh ngay trước trận đấu của đội một, họ hiểu rõ con đường phía trước và động lực cũng vì thế trở nên cụ thể hơn - khát vọng được khoác áo CLB Hà Nội và xa hơn là đội tuyển Việt Nam như các thế hệ đi trước.

Trong nhiều năm, CLB Hà Nội đã xây dựng một hệ thống đào tạo theo chiều dọc, với chuỗi danh hiệu trải dài từ 6 lần vô địch U21, 7 lần U19, 2 lần U17 cho đến đội một là CLB có nhiều thành tích nhất trong lịch sử hơn ¼ thế kỷ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Do đó, chức vô địch U15 là "mảnh ghép" để hoàn thiện bức tranh.

Trở lại với giải U14 miền Bắc. Đây không còn là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà là mở rộng môi trường phát triển cho cả một nhóm CLB. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam không nằm ở tài năng, mà ở số trận đấu. Cầu thủ trẻ thi đấu quá ít, không đủ tích lũy để phát triển. Giải U14 miền Bắc đã chạm đúng vào điểm nghẽn này.

Từ U14 đến U15, câu chuyện của CLB Hà Nội không chỉ là câu chuyện của hai danh hiệu. Đó là câu chuyện về cách một hệ sinh thái được xây dựng và vận hành. Bởi nếu muốn bóng đá phát triển bền vững, bắt buộc phải tạo dựng hệ sinh thái cho bóng đá trẻ.



