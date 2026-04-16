HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

SLNA đấu U14 Malaysia tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng, Clip: Uyển Nhi

(NLĐO) - Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với chủ nhà HAGL và 4 đội trong nước, cùng 7 đội quốc tế, tổng giải thưởng 40.000 USD.

Chiều 16-4, buổi họp báo bốc thăm và công bố festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã diễn ra tại TP HCM.

Buổi họp trở nên đặc biệt khi có sự tham dự của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL và sự có mặt của HLV Park Hang Seo, nguyên HLV trưởng ĐT Việt Nam, Phó CT LĐBĐ Hàn Quốc.

Theo đó, festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 17-5 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao.

Tại cuộc họp báo, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của chủ nhà HAGL đã chia sẻ: "Tôi đã có hơn 20 năm làm bóng đá trẻ nhưng chưa bao giờ tổ chức được một giải trẻ nào ra hồn. Đó là điều làm tôi ray rứt và suy nghĩ nhiều nên tôi quyết định tổ chức Festival quốc tế này".

Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026, SLNA gặp tuyển trẻ Malaysia - Ảnh 1.

Sự kiện này có 12 CLB bóng đá trẻ trong và ngoài nước, trong đó có 5 đại diện trong nước gồm: PVF, SLNA, Hà Nội, Bình Phước và đội chủ nhà HAGL và 7 đội bóng đến từ các CLB của châu Á. 

Ba bảng đấu cụ thể gồm: bảng A: LP Bank HAGL, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Trường Tươi Đồng Nai, Mohyeon (Hàn Quốc); bảng B: SLNA, Gangwon FC (Hàn Quốc), Kham Say (Lào) và U14 Malaysia; bảng C: PVF, Hà Nội, Shenzen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan.

Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026, SLNA gặp tuyển trẻ Malaysia - Ảnh 2.

Các đội chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt trọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. Giải sẽ thi đấu thể thức sân 11 người, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng). 

Đội vô địch giải đấu sẽ nhận về 20.000 USD, hạng nhì 10.000 USD, hạng ba là 5.000 USD. Các giải thưởng cá nhân, mỗi giải 1 ngàn USD.

"Sự kiện là sân chơi lứa U14, lứa cầu thủ được đánh giá trong những năm qua của HAGL. Ngoài ra, học viện HAGL cũng đang đăng ký học viện 3 sao của AFC và festival là 1 trong những tiêu chí để đánh giá của AFC" - ông Vũ Tiến Thành nói thêm về việc tổ chức sự kiện.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo