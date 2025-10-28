ASEAN Cup được nâng tầm khi FIFA tham gia tổ chức?

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới, đồng thời công bố việc ra mắt Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup - một giải đấu khu vực nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đá tại Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (bìa trái) trong buổi công bố Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup

Với tên gọi mới, FIFA ASEAN Cup sẽ được nâng tầm chuyên môn khi các đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á hiển nhiên sở hữu lực lượng hùng hậu để tranh tài. Trước đó, ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) là giải đấu khu vực Đông Nam Á không thuộc hệ thống quản lý FIFA.

Giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam với lực lượng hùng hậu, xuất sắc đăng quang. Tuy nhiên, hành trình lên ngôi vô địch của thầy trò ông Kim Sang-sik khá suôn sẻ khi các đối thủ như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia sử dụng dàn cầu thủ trẻ, thiếu vắng nhiều trụ cột vì CLB chủ quản không nhả người.

Dù vô địch ASEAN Cup 2024 với thành tích bất bại, gồm 7 trận thắng và 1 hòa nhưng tuyển Việt Nam không được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA vì giải đấu không thuộc hệ thống FIFA quản lý.

Tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024

Khi FIFA ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup, sân chơi dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc các Liên đoàn thành viên FIFA trong khu vực Đông Nam Á, kết quả những màn so tài ở giải đấu này sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Ngoài ra, FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra vào các dịp FIFA Day và bắt buộc các CLB phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

“Giải FIFA ASEAN Cup sẽ là điểm nhấn quan trọng trong lịch thi đấu bóng đá khu vực, tạo cơ hội để những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Thông qua FIFA ASEAN Cup, chúng ta đang gắn kết các quốc gia trong khu vực, đồng thời nâng tầm bóng đá đội tuyển và phát triển phong trào thể thao trên toàn Đông Nam Á” - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kỳ vọng FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành sân chơi đẳng cấp nhất Đông Nam Á

Nhiều ý kiến thắc mắc về việc liệu ASEAN Cup sẽ bị "xóa sổ" khi xuất hiện FIFA ASEAN Cup. Hai giải đấu này thuộc hai hệ thống quản lý khác nhau, nếu FIFA ASEAN Cup quy tụ những tuyển thủ trụ cột tham gia tranh tài thì ASEAN Cup có thể trở thành sân chơi cho đội tuyển trẻ quốc gia Đông Nam Á.

Thực tế cho thấy không ít cầu thủ nổi tiếng khu vực Đông Nam Á có biểu hiện thiếu nhiệt huyết cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhiều tuyển thủ đã có tên tuổi mang quan điểm hạn chế chấn thương, bảo toàn thể trạng khi thi đấu tuyển quốc gia để dồn lực trong màu áo CLB chủ quản - nguồn chi trả lương, thưởng định kỳ.

Ngoài tuyển Việt Nam, các đội bóng như Thái Lan, Indonesia, Malayisa sở hữu nhiều tuyển thủ nhập tịch và cầu thủ nội thi đấu ở nước ngoài. Một vài người trong số này không hết mình khi tham dự ASEAN Cup vừa qua, song lại rất nhiệt tình ở vòng loại World Cup 2026 hay vòng loại Asian Cup 2027.