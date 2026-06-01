Thể thao

Thủ môn huyền thoại Mexico cân bằng kỷ lục World Cup của Messi, Ronaldo

Đăng Minh

(NLĐO) - Thủ môn Guillermo Ochoa, 41 tuổi, có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Mexico dự World Cup 2026.

Đây là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp mà thủ thành kỳ cựu Ochoa được triệu tập, sau các giải đấu vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.

Nếu tiếp tục được sử dụng tại giải năm nay, thủ thành sinh năm 1985 này sẽ tạo nên dấu mốc hiếm có trong lịch sử bóng đá Mexico và cân bằng kỷ lục của Messi, C.Ronaldo, dù có 2 kỳ đâuf tiên anh không được ra sân thi đấu.

Thủ môn huyền thoại Mexico lần thứ 6 dự World Cup - Ảnh 1.

Thủ môn Guillermo Ochoa có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Mexico dự World Cup 2026.

Hành trình World Cup của "người nhện" Ochoa kéo dài tròn 20 năm, bắt đầu từ kỳ giải năm 2006 tại Đức. Dù không còn ra sân thường xuyên cho đội tuyển trong thời gian gần đây, kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của anh vẫn được HLV Javier Aguirre đánh giá cao.

Thủ môn Ochoa từng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nổi bật nhất là màn trình diễn xuất sắc trước Brazil năm 2014, khi anh liên tục cản phá những cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà.

Đến World Cup 2022, thủ môn kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn với pha cản phá phạt đền của tiền đạo Robert Lewandowski trong trận Mexico hòa Ba Lan 0-0. 

Việc triệu tập thủ môn Ochoa cho thấy HLV Javier Aguirre muốn kết hợp kinh nghiệm với sức trẻ tại đội tuyển Mexico tại kỳ World Cup trên sân nhà. Bên cạnh thủ thành kỳ cựu, đội còn có những trụ cột như tiền vệ thủ quân Edson Alvarez hay tiền đạo Raul Jimenez.

Ngoài ra, tiền vệ Gilberto Mora mới 17 tuổi đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử tuyển Mexico thi đấu tại World Cup. Tiền đạo Armando Gonzalez của Guadalajara cũng là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng tạo đột biến.

HLV Javier Aguirre còn triệu tập 2 tiền vệ mang 2 quốc tịch, trưởng thành tại Mỹ là Obed Vargas và Brian Gutierrez. Bên cạnh đó, tiền vệ Alvaro Fidalgo, sinh tại Tây Ban Nha, cùng tiền đạo Julian Quinones, sinh tại Colombia, cũng có tên sau khi nhập tịch Mexico.

Với riêng chiến lược gia Aguirre, đây cũng là kỳ World Cup thứ 3 ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia, sau các giải đấu năm 2002 và 2010.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Mexico. Đây là lần thứ 3 quốc gia này đăng cai hoặc đồng đăng cai giải đấu, sau các kỳ World Cup năm 1970 và 1986.

Tại giải đấu năm 1986, chủ nhà Mexico vào tới tứ kết. Năm nay, đội bóng của HLV Aguirre sẽ đá trận khai mạc gặp Nam Phi ngày 11-6, tiếp đến lần lượt chạm trán Hàn Quốc ngày 18/6 và CH Czech ngày 24-6.

Theo kế hoạch, trước khi chinh phục giải đấu trên sân nhà, Mexico đá trận giao hữu cuối cùng gặp Serbia ngày 4-6.

Danh sách tuyển Mexico dự World Cup 2026

Thủ môn: Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo.

Hậu vệ: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez.

Tiền vệ: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Luis Romo, Edson Alvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez.

Tiền đạo: Roberto Alvarado, Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez.


Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

(NLĐO) - Vinicius Junior tỏa sáng trong chiến thắng 6-2 của Brazil trước Panama, giúp đoàn quân của HLV Ancelotti có màn chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2026.

Luis Suarez lỡ hẹn World Cup 2026

(NLĐO) - HLV Marcelo Bielsa công bố danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự World Cup 2026 mà không có Luis Suarez, chân sút xuất sắc thắng nhất lịch sử nước này.

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu

Nếu World Cup 2022 tại Qatar được nhớ đến bởi dấu ấn công nghệ đỉnh cao và sự xa hoa, thì World Cup 2026 hứa hẹn tạo nên một chương mới còn đặc biệt hơn

