Thần đồng 17 tuổi có vé dự World Cup 2026

Cầu thủ thuộc biên chế Sparta Prague nhận tin vui ngay sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận giao hữu thắng Kosovo 2-1 tại Prague – CH Czech hôm 1-6 (giờ Hà Nội).

Sinh ngày 7-6-2008, tiền vệ Sochurek trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia CH Czech.

Tiền vệ Hugo Sochurek của CH Czech (bên trái) tranh bóng với Dion Gallapeni của Kosovo trong trận đấu giao hữu ngày 1-6 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP

Ngay sau trận giao hữu với Kosovo, HLV Miroslav Koubek công bố rút gọn danh sách sơ bộ từ 29 xuống còn 26 tuyển thủ CH Czech lên đường tới Bắc Mỹ.

Thần đồng Sochurek không chỉ giữ được vị trí mà còn chuẩn bị bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, tạo nên bước tiến đặc biệt hiếm thấy.

Ba cái tên bị loại gồm tiền vệ Pavel Bucha của FC Cincinnati, tiền đạo Christophe Kabongo thuộc biên chế Mlada Boleslav và tiền vệ TomasLadra của Viktoria Plzen.

"Việc phải gạch tên học trò là quyết định khó khăn nhất và có lẽ cũng là khoảnh khắc tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi" – AP dẫn lời HLV Miroslav Koubek.

Bên cạnh tài năng 17 tuổi, tuyển CH Czech còn đón tín hiệu tích cực từ tiền vệ tấn công Adam Hlozek. Ngôi sao thuộc biên chế Hoffenheim vừa trở lại sau thời gian dài gặp chấn thương bắp chân và bàn chân, thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển kể từ tháng 6 rồi lập tức ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ 5 của Hlozek sau 42 lần khoác áo tuyển Czech.

Anh sẽ cùng các trụ cột như tiền đạo Patrik Schick của Bayer Leverkusen, tiền vệ Tomas Soucek của West Ham và tiền vệ Pavel Sulc của Lyon gánh vác kỳ vọng tại World Cup 2026.

Tiền vệ Adam Hlozek dứt điểm trong trận CH Czech thắng Kosovo 2-1 ngày 1-6 (giờ Hà Nội).

Đáng chú ý, HLV Koubek vẫn triệu tập tiền đạo Tomas Chory và hậu vệ David Doudera của Slavia Prague. Cả 2 bị CLB treo giò đến hết mùa vì lý do kỷ luật, đồng thời được đưa vào danh sách chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, CH Czech sẽ sang Mỹ và đá trận giao hữu cuối cùng gặp Guatemala tại bang New Jersey ngày 4-6. Trong thời gian dự World Cup, đội đóng quân tại Mansfield, bang Texas.

Đây là lần đầu tuyển CH Czech góp mặt tại World Cup kể từ năm 2006. Họ sẽ đóng quân tại Mansfield, bang Texas - Mỹ. Tuy nhiên, CH Czech thi đấu 2 trong 3 trận vòng bảng tại Mexico và sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (11-6), Nam Phi (18-6) và chủ nhà Mexico (25-6).

Danh sách 26 tuyển thủ CH Czech dự World Cup 2026

Thủ môn: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prague).

Hậu vệ: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prague), David Jurasek (Slavia Prague), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague).

Tiền vệ: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadilek (Slavia Prague), Hugo Sochurek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).

Tiền đạo: Tomas Chory (Slavia Prague), Adam Hlozek (Hoffenheim), Mojmir Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).