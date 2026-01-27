HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FIFA lên tiếng việc CAS tạm hoãn án phạt của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - Sau Quyết định từ CAS, FIFA đã yêu cầu các liên đoàn thành viên ngay lập tức tạm dừng án phạt đã công bố trước đó cho 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

FIFA đã chính thức tạm đình chỉ ngay lập tức lệnh cấm thi đấu đối với bảy cầu thủ “gốc gác” Malaysia sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án trong quá trình kháng cáo. Khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã ra thông báo quyết định CAS vào khuya 26-1.

FAM cũng xác nhận đã thông báo phán quyết của CAS tới FIFA. Trong phản hồi gửi FAM, FIFA cho biết cơ quan này đã thông báo tới tất cả các liên đoàn và hiệp hội thành viên liên quan, yêu cầu tạm dừng việc thi hành lệnh cấm đối với các cầu thủ nói trên ở cả cấp độ quốc nội lẫn châu lục, trong khi chờ phán quyết cuối cùng của CAS.

Bảy cầu thủ được hưởng quyết định tạm hoãn gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

FIFA lên tiếng việc CAS quyết đinh tạm hoản án phạt của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia - Ảnh 1.

Thông báo làm rõ này từ FIFA được đưa ra sau tuyên bố trước đó của FAM, trong đó xác nhận CAS đã chấp thuận đơn xin tạm đình chỉ án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ. Theo lệnh tạm thời của CAS, mọi hình phạt liên quan sẽ được hoãn thi hành cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra quyết định đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nói trên, đồng thời phạt FAM 350.000 CHFmỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF.

Dù vậy, CAS chỉ áp dụng biện pháp này tạm thời, nhằm bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của cầu thủ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng trước đơn kháng cáo từ FAM. Như vậy, 7 chân sút sẽ góp mặt cùng tuyển Malaysia trong chuyến làm khách tại Việt Nam, thuộc vòng loại châu Á, trước khi có quyết định (nếu có) của LĐBĐ châu Á. 

Tin liên quan

AFC cảnh báo FAM về kế hoạch "rút lui chiến lược"

AFC cảnh báo FAM về kế hoạch "rút lui chiến lược"

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định việc Ban chấp hành FAM từ chức tập thể không xuất phát từ chỉ đạo hay khuyến nghị của AFC và chưa đủ tránh án phạt.

Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

(NLĐO) - Ban chấp hành FAM thống nhất từ chức, một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

Bê bối nhập tịch chưa lắng, FAM hướng tới World Cup khi tái cấu trúc đào tạo trẻ

(NLĐO) - FAM bổ nhiệm Tân Giám đốc kỹ thuật chương trình phát triển bóng đá quốc gia, đồng bộ trong đào tạo từ U13 đến U17 và tự tin đặt mục tiêu dự World Cup.

