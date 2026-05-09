HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

FIFA tiết lộ điều đặc biệt về World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - FIFA sẽ tổ chức lễ khai mạc riêng tại Mexico, Canada và Mỹ trước mỗi trận ra quân của nước chủ nhà World Cup 2026.

FIFA thông báo World Cup 2026 sẽ có cách khai màn đặc biệt khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng biệt tại Mexico, Canada và Mỹ. Các chương trình sẽ diễn ra trước trận đấu đầu tiên của mỗi nước chủ nhà, thay vì chỉ có một lễ khai mạc duy nhất như thông lệ.

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, sẽ khởi tranh ngày 11-6 tại Mexico City. Đây là nơi diễn ra trận mở màn của giải và cũng là điểm tổ chức lễ khai mạc đầu tiên.

Theo FIFA, ban nhạc pop Mexico từng đoạt giải Grammy Mana sẽ biểu diễn trong chương trình, cùng các nghệ sĩ Alejandro Fernandez và Belinda.

Lễ khai mạc tại Mexico City được xây dựng nhằm tôn vinh văn hóa Mexico. FIFA cho biết chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ bản địa và những tiết mục mang màu sắc dân gian hiện đại, qua đó giới thiệu bản sắc của quốc gia lần thứ ba đăng cai World Cup.

FIFA tiết lộ điều đặc biệt về World Cup 2026 - Ảnh 1.

Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức World Cup 2026.

Canada cũng sẽ có lễ khai mạc riêng trước trận ra quân gặp Bosnia và Herzegovina tại Toronto ngày 12-6. Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, William Prince và Sanjoy, DJ người Mỹ gốc Bangladesh đang hoạt động tại Los Angeles.

FIFA tiết lộ chương trình tại Canada sẽ có phần tái hiện Cup vàng World Cup theo cảm hứng tranh ghép mosaic, nhằm thể hiện sự đa dạng văn hóa và tinh thần cộng đồng của nước chủ nhà.

Cũng trong ngày 12-6, Mỹ sẽ tổ chức lễ khai mạc trước trận gặp Paraguay tại Los Angeles. Ca sĩ Katy Perry là nghệ sĩ chính của chương trình. Ngoài ra, lễ khai mạc tại Mỹ còn có sự xuất hiện của rapper Future, cùng các nghệ sĩ Anitta, LISA, Rema và Tyla.

FIFA mô tả chương trình tại Mỹ là một màn trình diễn giàu năng lượng, được thiết kế để phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của World Cup 2026.

Việc tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho thấy FIFA muốn nhấn mạnh vai trò của cả 3 nước đồng chủ nhà.

Đây cũng là lần thứ hai World Cup được tổ chức tại nhiều quốc gia, sau kỳ World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai. Khi đó, Hàn Quốc là nước tổ chức lễ khai mạc.

World Cup 2026 vì thế không chỉ đặc biệt bởi số đội tham dự và quy mô tổ chức lớn nhất lịch sử mà còn bởi cách khai màn trải dài trên cả ba quốc gia Bắc Mỹ.


Tin liên quan

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt

(NLĐO) - FIFA và IFAB đang xúc tiến các biện pháp siết chặt kỷ luật trước thềm World Cup 2026.

World Cup 2026: FIFA chọn giữ ngôi sao và chấp nhận tranh luận

(NLĐO) - FIFA dự kiến xóa thẻ vàng tích lũy tại World Cup 2026 không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật, mà là lựa chọn mang tính chiến lược.

Đề xuất Ý thay thế Iran dự World Cup 2026

(NLĐO) - Ý có thể tham gia World Cup 2026 khi chính phủ Mỹ đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Thủ tướng Giorgia Meloni.

Canada World Cup 2026 khai mạc Mỹ FIFA Mexico
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo