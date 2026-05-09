FIFA tiết lộ điều đặc biệt về World Cup 2026

FIFA thông báo World Cup 2026 sẽ có cách khai màn đặc biệt khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng biệt tại Mexico, Canada và Mỹ. Các chương trình sẽ diễn ra trước trận đấu đầu tiên của mỗi nước chủ nhà, thay vì chỉ có một lễ khai mạc duy nhất như thông lệ.

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, sẽ khởi tranh ngày 11-6 tại Mexico City. Đây là nơi diễn ra trận mở màn của giải và cũng là điểm tổ chức lễ khai mạc đầu tiên.

Theo FIFA, ban nhạc pop Mexico từng đoạt giải Grammy Mana sẽ biểu diễn trong chương trình, cùng các nghệ sĩ Alejandro Fernandez và Belinda.

Lễ khai mạc tại Mexico City được xây dựng nhằm tôn vinh văn hóa Mexico. FIFA cho biết chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ bản địa và những tiết mục mang màu sắc dân gian hiện đại, qua đó giới thiệu bản sắc của quốc gia lần thứ ba đăng cai World Cup.

Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức World Cup 2026.

Canada cũng sẽ có lễ khai mạc riêng trước trận ra quân gặp Bosnia và Herzegovina tại Toronto ngày 12-6. Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, William Prince và Sanjoy, DJ người Mỹ gốc Bangladesh đang hoạt động tại Los Angeles.

FIFA tiết lộ chương trình tại Canada sẽ có phần tái hiện Cup vàng World Cup theo cảm hứng tranh ghép mosaic, nhằm thể hiện sự đa dạng văn hóa và tinh thần cộng đồng của nước chủ nhà.

Cũng trong ngày 12-6, Mỹ sẽ tổ chức lễ khai mạc trước trận gặp Paraguay tại Los Angeles. Ca sĩ Katy Perry là nghệ sĩ chính của chương trình. Ngoài ra, lễ khai mạc tại Mỹ còn có sự xuất hiện của rapper Future, cùng các nghệ sĩ Anitta, LISA, Rema và Tyla.

FIFA mô tả chương trình tại Mỹ là một màn trình diễn giàu năng lượng, được thiết kế để phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của World Cup 2026.

Việc tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho thấy FIFA muốn nhấn mạnh vai trò của cả 3 nước đồng chủ nhà.

Đây cũng là lần thứ hai World Cup được tổ chức tại nhiều quốc gia, sau kỳ World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai. Khi đó, Hàn Quốc là nước tổ chức lễ khai mạc.

World Cup 2026 vì thế không chỉ đặc biệt bởi số đội tham dự và quy mô tổ chức lớn nhất lịch sử mà còn bởi cách khai màn trải dài trên cả ba quốc gia Bắc Mỹ.



