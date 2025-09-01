HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Máy bay Chủ tịch Ủy ban châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bị vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

The Telegraph dẫn lời một phát ngôn viên của EC cho biết máy bay chở bà von der Leyen tới Plovdiv - Bulgaria bị vô hiệu hóa hệ thống định vị GPS hôm 31-8.

Máy bay đã lượn vòng quanh sân bay một giờ trước khi phi công hạ cánh bằng bản đồ analog.

“Chúng tôi có thể xác nhận đã xảy ra tình trạng gây nhiễu GPS nhưng máy bay đã hạ cánh an toàn. Chúng tôi nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ sự can thiệp này là do Nga thực hiện” - phát ngôn viên EC nói.

Bà von der Leyen được Thủ tướng Bulgaria Rossen Jeliazkov tiếp đón hôm 31-8. Ảnh: X

GPS bị gây nhiễu sẽ khiến phi công không thể truy cập hệ thống định vị vệ tinh của máy bay, có thể gây ra thảm họa hàng không nghiêm trọng.

Bà Von der Leyen đang trên đường từ Ba Lan đến Bulgaria trong khuôn khổ chuyến công du 7 quốc gia nhằm thể hiện cam kết ủng hộ của khối trước hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Bulgaria là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, với việc cung cấp vũ khí và pháo binh cho Kiev.

Các sự cố gây nhiễu đã trở nên phổ biến hơn ở biển Baltic và các quốc gia Đông Âu gần Nga.

Vào tháng 7, Lithuania cho biết họ đã xác định được hơn 10 địa điểm tại vùng Kalininigrad thuộc Nga, "nơi Nga đang thực hiện hành động can thiệp này".

Các phi công ở Lithuania đã báo cáo việc liên lạc GPS của họ bị gián đoạn hơn 1.000 lần trong tháng 6 - tăng vọt so với 46 lần vào tháng trước đó. Estonia và Phần Lan cũng chỉ trích Nga về các sự cố gây nhiễu được ghi nhận vào năm ngoái.

Sự cố gây nhiễu hôm 31-8 xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tên lửa của Nga đánh trúng văn phòng của Hội đồng Anh và phái đoàn EU tại Ukraine ở Kiev.

Nga Ukraine Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen máy bay hạ cánh khẩn
