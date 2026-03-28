Thể thao

Florian Wirtz thăng hoa, tuyển Đức thắng Thụy Sĩ trận cầu 7 bàn

Đông Linh (theo bundesliga, DM)

(NLĐO) - Florian Wirtz đóng góp 2 bàn và 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-3 của tuyển Đức trước chủ nhà Thụy Sĩ trong trận giao hữu rất kịch tính tại Basel.

Trước giờ bóng lăn, sự trở lại của Kai Havertz trong thành phần tuyển Đức sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương thu hút rất nhiều sự chú ý. Chính Havertz có cơ hội mở tỉ số ở phút 13 nhưng cú dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo Arsenal lại quá hiền, không thắng được thủ môn Gregor Kobel.

Kai Havertz (7) trở lại, tuyển Đức thêm phương án tấn công

Nhập cuộc chủ động trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, tuyển Đức bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 17. Granit Xhaka cướp bóng từ giữa sân, tạo điều kiện để Dan Ndoye băng xuống dứt điểm quyết đoán, đưa Thụy Sĩ vượt lên.

Dan Ndoye đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn bàn sau chưa đầy 20 phút so tài

Không mất nhiều thời gian, đội khách đáp trả mạnh mẽ. Phút 25, từ quả tạt chính xác của Florian Wirtz, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho tuyển Đức sau nhiều năm chờ đợi.

Jonathan Tah gỡ hòa cho đội khách Đức

Tuy nhiên, hàng thủ đội khách tiếp tục bộc lộ sơ hở. Phút 41, Breel Embolo tận dụng đường căng ngang của Silvan Widmer để đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho Thụy Sĩ.

Breel Embolo tiếp tục đưa Thụy Sĩ vượt lên

Thế trận cởi mở được duy trì đến những giây cuối hiệp một. Phút bù giờ 45+2, vẫn là Florian Wirtz tung đường chọc khe tinh tế để Serge Gnabry thoát xuống, thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, gỡ hòa 2-2 và khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy sôi động.

Serge Gnabry san bằng cách biệt cho tuyển Đức

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Murat Yakin, khiến lối chơi của Thụy Sĩ trở nên chệch choạc. Tận dụng cơ hội, tuyển Đức gia tăng sức ép và tìm được bàn vượt lên ở phút 60. Wirtz xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Kobel cơ hội cản phá.

Florian Wirtz ghi bàn

Dẫu vậy, kịch tính chưa dừng lại. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người phía Thụy Sĩ Joel Monteiro tạo nên siêu phẩm với cú sút xa từ khoảng 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao, cân bằng tỉ số 3-3.

Florian Wirtz hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng cho tuyển Đức

Trong thế trận đôi công nghẹt thở, Florian Wirtz một lần nữa khẳng định đẳng cấp. Phút 86, tiền vệ 22 tuổi tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-3 cho tuyển Đức. Kobel ở tình huống này chỉ còn biết đứng chôn chân, nhìn bóng bay vào lưới.

Chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi mặt trận không chỉ giúp Đức duy trì phong độ ấn tượng mà còn mang đến tín hiệu tích cực trước thềm World Cup 2026. 

Ngược lại, Thụy Sĩ phải chấp nhận thất bại đầu tiên sau 10 trận bất bại, đồng thời chấm dứt chuỗi 12 trận không thua trên sân nhà trên hành trình chuẩn bị đến Bắc Mỹ phó hội tháng 6 này.

