"Người hùng" Ben White kiêm tội đồ, tuyển Anh rơi chiến thắng ở Wembley

Hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh mở màn bằng trận giao hữu với Uruguay tại sân Wembley và kết quả không như kỳ vọng của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt, HLV Thomas Tuchel chỉ có thể sử dụng đội hình giàu tính thử nghiệm và tất nhiên, ông chẳng thể hài lòng với "Tam sư".



Sự thiếu ăn ý nhanh chóng bộc lộ khi tuyển Anh gặp khó trong việc áp đặt thế trận. Kiểm soát bóng vượt trội và nắm nhịp trận đấu, các pha lên bóng của đội chủ nhà dù vậy lại thiếu sắc bén đến tệ hại.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một chỉ là cú dứt điểm nhẹ của Dominic Solanke, không đủ gây khó khăn cho thủ môn Fernando Muslera của đội khách.

Bước sang hiệp hai, trận đấu bắt đầu xuất hiện các tình huống gây tranh cãi, điển hình là pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ đội khách Ronald Araujo với Phil Foden nhưng VAR không vào cuộc.

Tiền vệ của Anh tỏ ra đau đớn, khiến người hâm mộ lo lắng và ngôi sao Man City nhanh chóng được thay thế bởi Cole Palmer.

Chính Palmer mang đến sự khác biệt. Phút 70, anh thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Dominic Calvert-Lewin có cơ hội đối mặt ở cự ly gần, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu chệch cột trong sự tiếc nuối.

Hơn 10 phút sau, Palmer góp công lớn ở bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc của anh, hàng thủ Uruguay rối loạn, Muslera cản phá được cú dứt điểm đầu tiên nhưng Ben White đã có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, ghi bàn trong lần trở lại đội tuyển sau 4 năm.

Tưởng chừng pha lập công đầy may mắn này sẽ mang về chiến thắng cho tuyển Anh thì kịch tính lại xảy ra ở những phút bù giờ. Trọng tài cho Uruguay hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của chính White với Federico Vinas ở tình huống có nhiều tranh cãi, kể cả VAR đã nhập cuộc.

Federico Valverde lạnh lùng dứt điểm thành công pha đá phạt từ chấm 11m, mang về bàn gỡ hòa 1-1, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận sạch lưới của đội chủ nhà chỉ với cú sút trúng đích duy nhất của Uruguay trận này.

Một kết quả hòa để lại nhiều nỗi lo cho tuyển Anh, đặc biệt là sự thiếu gắn kết trong đội hình thử nghiệm, khi thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026 không còn nhiều. Sau 4 ngày nữa, "Tam sư" sẽ tiếp Nhật Bản ở trận giao hữu thứ nhì trong đợt FIFA Days tháng 3 này.