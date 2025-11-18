Đội tuyển Đức khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Slovakia tại sân Leipzig.

Họ vừa đòi được "món nợ" thất bại ở lượt đi, vừa có lãi khi chính thức giành ngôi đầu bảng A đồng thời sở hữu tấm vé duy nhất của bảng đấu này đến Bắc Mỹ mùa hè 2026.



Slovakia không tạo được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào

Slovakia hành quân tới Đức với tâm thế thoải mái nhờ đã sớm đảm bảo ít nhất một suất vé tranh play-off, nếu may mắn tái hiện chiến thắng như hồi lượt đi thì cơ hội dự vòng chung kết coi như cầm chắc trong tay.

Tiếc là sự tự tin ấy của Slovakia nhanh chóng bị nhấn chìm trước khí thế tưng bừng của đội chủ nhà.

Nick Woltemade mở tỉ số với pha đánh đầu không thể cản phá

Đức bước vào trận "chung kết bảng" với quyết tâm không phó mặc việc giành suất dự kỳ World Cup thứ 19 liên tiếp cho sự may rủi. "Xe tăng" Đức tăng tốc sớm và cụ thể hóa mọi lợi thế sân nhà, khán giả nhà chỉ sau 18 phút.

Tiền đạo đang có phong độ cực tốt Nick Woltemade, trong tư thế không bị ai kèm đã bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường treo bóng của Joshua Kimmich, mở tỉ số cho đội bóng của HLV Julian Nagelsmann.

Serge Gnabry nhân đôi cách biệt sau chưa đầy nửa giờ thi đấu

Đức không mất nhiều thời gian để nhân đôi cách biệt. Sau khi bị thủ thành Martin Dubravka từ chối trong pha đối mặt, Serge Gnabry đã lập công bằng pha băng vào dứt điểm gọn gàng sau đường chọc khe của Leon Goretzka phút 29. Lúc này, "Cỗ xe tăng" hoàn toàn nắm thế chủ động và Slovakia chỉ còn biết chịu trận.

Leroy Sane lập cú đúp trong vòng vài phút cuối hiệp 1

Cuối hiệp 1, Đức ghi liền hai bàn để khép lại 45 phút hoàn hảo. Leroy Sané ghi bàn đầu tiên sau pha thoát xuống thông minh phút 36, rồi chỉ 5 phút sau anh tiếp tục lập công từ quả tạt tinh tế của Florian Wirtz – cầu thủ xuất sắc nhất trận này.

Cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn tới 4-0 trước giờ nghỉ, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Slovakia.

Cầu thủ 19 tuổi Ridle Baku ghi bàn ở lần đầu góp mặt

Sang hiệp 2, Đức chủ động giảm nhịp, nhưng các cầu thủ vào sân thay người vẫn biết cách tạo điểm nhấn. Cầu thủ 19 tuổi Ridle Baku ghi bàn thứ năm với cú sút chéo góc quyết đoán chỉ 3 phút sau khi vào sân.

Không chịu kém đồng đội, một tài năng 19 tuổi khác là Assan Ouédraogo cũng đánh dấu màn ra mắt đội tuyển bằng pha dứt điểm cận thành chưa đầy hai phút sau khi có mặt trên sân, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội chủ nhà.

Tân binh 19 tuổi Assan Ouédraogo cũng có màn chào sân ấn tượng với bàn ấn định chiến thắng 6-0

Thắng dễ như đi dạo, Đức chính thức giành vé dự World Cup 2026 và có quyền mơ đến danh hiệu vô địch thứ năm trong lịch sử. Với Slovakia, bài học đắt giá này cần được quên thật nhanh trước khi bước vào loạt play-off quan trọng.

