Khai mạc Giải Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VII quy tụ các danh thủ hàng đầu châu Á

Ngày 22-12, tại TP Đà Nẵng, Giải Cờ Tướng Các Danh Thủ Quốc Tế – Cúp Phương Trang lần VII đã chính thức khai mạc tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, mở màn cho mùa giải năm 2025 với sự tham dự của các danh kỳ hàng đầu khu vực châu Á.

Hành trình sáu mùa giải và dấu mốc của mùa giải lần thứ VII

Các kỳ thủ hàng đầu khu vực tham dự Cúp Phương Trang lần VII - 2025

Được sáng lập và đồng hành tài trợ bởi Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group, Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang qua sáu mùa giải đã khẳng định vị thế là một sân chơi chuyên môn uy tín, với quy mô và chất lượng tổ chức ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều danh thủ trong nước và khu vực. Trên nền tảng đó, năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ VII của giải, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng chuyên môn, tính minh bạch và chuẩn mực tổ chức làm trọng tâm.

Mùa giải năm nay nhận được sự đồng hành và ủng hộ của nhiều tổ chức cờ tướng trong nước và quốc tế, bao gồm Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Liên đoàn Cờ tướng châu Á, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP Đà Nẵng và Liên đoàn Cờ TP HCM.

Trong đó có sự hiện diện của ông Lâm Quan Hào – Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á, bà Lý Miễu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng thế giới, cùng ông Ông Văn Long – Trưởng Ban Tổ chức thi đấu Liên đoàn Cờ tướng thế giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cờ khai mạc giải Các danh thủ cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VII - 2025

Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh so tài với dàn kỳ thủ ngôi sao tại Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần thứ 7 - năm 2025

Lễ khai mạc trang trọng, khởi động mùa giải mới

Lễ khai mạc Cúp Phương Trang lần VII diễn ra trang trọng tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, với sự tham dự của Ban Tổ chức, đội ngũ trọng tài, đại diện các tổ chức cờ tướng khu vực và quốc tế, các nhà tài trợ cùng đông đảo cơ quan báo chí, truyền hình.

Tại lễ khai mạc, ông Trương Đình Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land – cho biết: "Trong nhiều năm qua, FUTA Group luôn kiên định với định hướng đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục, đặc biệt là những bộ môn mang giá trị bền vững cho cộng đồng.

Việc tổ chức Cúp Phương Trang lần VII tại FUTA Residence thể hiện nỗ lực gắn kết một giải đấu trí tuệ đỉnh cao với không gian tổ chức được đầu tư bài bản, hướng tới những trải nghiệm tích cực cho kỳ thủ, khán giả và bạn bè quốc tế."

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

ông Lâm Quan Hào – Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á cho biết giải đã quy tụ các cao thủ cờ tướng hàng đầu khu vực

Ông Hồ Công Hải – Đồng Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất, R&D và Phát triển Kim Long Motor Huế đánh giá cao chất lượng giải đấu lần này

Đánh giá về ý nghĩa chuyên môn của giải đấu, ông Lâm Quan Hào – Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á nhận định: "Giải đấu lần này là một ví dụ điển hình khi đã quy tụ những cao thủ cờ tướng châu Á hàng đầu tại thành phố Đà Nẵng, làm cho vườn hoa 'Mai Quất' nở thêm những cành hoa rực rỡ, viết nên những trang mới trong lịch sử phát triển của cờ tướng."

Từ góc độ thành phố, ông Nguyễn Trọng Thao – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải – nhấn mạnh: "Việc Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại Đà Nẵng không chỉ góp phần nâng cao vị thế của giải đấu, mà còn tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động thể thao trí tuệ, gắn với định hướng phát triển văn hóa – du lịch của thành phố."

Công tác tổ chức giải năm nay do Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land, đơn vị thành viên của Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group và là đơn vị phát triển dự án FUTA Residence, trực tiếp triển khai, phối hợp cùng các cơ quan quản lý và tổ chức chuyên môn trong hệ thống cờ tướng quốc gia. Việc tham gia tổ chức ngay tại không gian đăng cai góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong vận hành và chất lượng tổ chức giải.

Ông Trương Đình Trung – Thành viên HĐQT FUTA Group, Chủ tịch HĐQT FUTA Land - khẳng định giải đấu sẽ đem đến trải nghiệm tích cực cho kỳ thủ, khán giả và bạn bè quốc tế

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò Nhà đồng tài trợ, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế – đơn vị thành viên của FUTA Group – đã quyết định tài trợ bổ sung vào cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị 22.000 USD.

Ông Hồ Công Hải – Đồng Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất, R&D và Phát triển Kim Long Motor Huế – cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp và chuẩn mực tổ chức của Cúp Phương Trang. Việc đồng hành và tài trợ bổ sung giải thưởng thể hiện mong muốn của Kim Long Motor Huế trong việc góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời khích lệ tinh thần thi đấu và cống hiến của các kỳ thủ."

Không gian đăng cai – yếu tố góp phần nâng tầm giải đấu Sự đồng hành của các nhà tài trợ uy tín cũng đặt ra yêu cầu cao đối với không gian tổ chức và công tác điều hành giải đấu. Trong bối cảnh đó, FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square được lựa chọn làm địa điểm đăng cai, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng, không gian và điều kiện tổ chức cho một giải đấu thể thao trí tuệ mang tầm khu vực. Là dự án đã hoàn thiện, sở hữu kiến trúc hiện đại, không gian quy hoạch đồng bộ, tọa lạc trên trục đường biển Võ Nguyên Giáp, đối diện biển Mỹ Khê và Quảng trường Công viên Biển Đông, FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square góp phần tạo nên sự hài hòa giữa không gian đô thị ven biển năng động và một sự kiện thể thao trí tuệ được tổ chức bài bản, mở ra kỳ vọng về một mùa giải chất lượng, giàu tính chuyên môn và cống hiến.



