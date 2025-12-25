Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục

Đông Linh

(NLĐO) - Sau nửa chặng vòng bảng, Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế – Cúp Phương Trang đang rất hấp dẫn khi dàn hảo thủ Việt Nam và quốc tế bắt đầu tăng tốc.

Nổi bật nhất sau nửa chặng đường vòng bảng Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế – Cúp Phương Trang là màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thành Bảo. 

Ngôi sao một thời thành Nam toàn thắng cả 4 ván, độc chiếm ngôi đầu bảng và tạm tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Hành trình toàn thắng của Nguyễn Thành Bảo đến thời điểm này diễn ra trong bối cảnh anh chưa phải chạm trán ba kỳ thủ Trung Quốc, những đối thủ được đánh giá rất cao tại giải. 

Dù vậy, việc liên tiếp vượt qua các đối thủ nặng ký, trong đó có hai cựu vô địch Việt Nam là Vũ Quốc Đạt và Nguyễn Minh Nhật Quang cho thấy trọn vẹn đẳng cấp và bản lĩnh của "lão tướng" Thành Bảo.

Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Bảo (phải) đại chiến "thần đồng" Hứa Văn Chương tại vòng 5

Bám sát phía sau Nguyễn Thành Bảo là hai cựu vô địch quốc gia Vũ Quốc Đạt và Đặng Hữu Trang. Sau cú sẩy chân trước Nguyễn Thành Bảo ở vòng 3, Vũ Quốc Đạt đã kịp thời trở lại bằng chiến thắng quan trọng ở vòng 4 để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. 

Trong khi đó, Đặng Hữu Trang đang là điểm sáng thú vị của giải khi thi đấu chắc chắn, hiệu quả, vươn lên nhóm đầu và cho thấy kinh nghiệm dày dạn vẫn là vũ khí lợi hại ở những giải đấu đường trường.

Ba kỳ thủ trẻ Trung Quốc gồm Hoa Thần Hạo, Hứa Văn Chương và Vương Gia Thụy sau khởi đầu thận trọng đã bắt nhịp với cuộc đua rất nhanh. Cả ba cùng giành 3 điểm sau bốn ván, chính thức áp sát nhóm đầu và hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng ở chặng đường còn lại của vòng bảng, đẩy cuộc cạnh tranh cờ tướng Việt – Trung lên cao trào.

Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục - Ảnh 2.

Cú sẩy chân ngày khai mạc không làm khó nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Lại Lý Huynh. Ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhà đương kim vô địch thế giới 2025 mới chỉ có 2,5 điểm sau 4 ván. 

Thất bại ngay vòng mở màn khiến Huynh rơi vào thế bám đuổi và không còn nhiều dư địa cho những sai sót khó tránh. 

Trong bối cảnh vòng bảng chỉ chọn 4 kỳ thủ có tổng điểm cao nhất vào bán kết sau 7 ván, nguy cơ Lại Lý Huynh không theo kịp nhóm đầu là hoàn toàn có thật nếu anh không bứt phá mạnh mẽ ở các váb đấu còn lại.

Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau ván 5

Cao trào xảy đến ở vòng 5 khi Nguyễn Thành Bảo lần đầu nếm mùi thất bại. Trong thế trận có thể đồng ý hòa để tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng, thế nhưng Thành Bảo lại quyết chiến đến cùng để rồi phải chấp nhận thua ngược Hứa Văn Chương sau ván đấu kéo dài hơn 3 giờ. 

Cùng lúc, Hoa Thần Hạo và Vương Gia Thụy lần lượt đánh bại Đặng Hữu Trang và Vũ Quốc Đạt, giúp bộ ba kỳ thủ Trung Quốc chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu sau 5 vòng.

TIN LIÊN QUAN

Ba kỳ thủ chủ nhà, ba ứng viên nặng ký cùng sẩy chân thế nên trong bối cảnh đó, Lại Lý Huynh trở thành điểm sáng hiếm hoi khi nhà vô địch thế giới tiên thủ vượt qua Tôn Thất Nhật Tân, vươn lên giành 3,5 điểm. Nhà vô địch thế giới cũng là kỳ thủ được kỳ vọng nhiều nhất sẽ phá vỡ thế độc tôn của 3 kỳ thủ Trung Quốc ở vòng đấu tiếp theo.

Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục - Ảnh 4.

Kết quả bốc thăm chia cặp ván 6 ngày 26-12

Giải đấu vẫn còn những vòng then chốt phía trước, nhưng ưu thế tạm thời đang nghiêng về các kỳ thủ Trung Quốc. Để giữ cúp ở lại Việt Nam, các danh thủ chủ nhà buộc phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa ở chặng đường còn lại.

Tin liên quan

Khai mạc Giải Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VII quy tụ các danh thủ hàng đầu châu Á

Khai mạc Giải Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VII quy tụ các danh thủ hàng đầu châu Á

(NLĐO) - Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế-Cúp Phương Trang lần VII khởi tranh, với sự góp mặt của lãnh đạo Liên đoàn Cờ tướng thế giới và dàn kỳ thủ tên tuổi.

Cờ tướng tranh giải thưởng tiền tỉ Cúp Phương Trang

Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh sẽ so tài với dàn kỳ thủ ngôi sao tại Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần thứ 7 - năm 2025

Cờ tướng Việt "nóng" với giải quốc tế tiền tỉ

Sau chiến tích vô địch thế giới của kỳ thủ Lại Lý Huynh, cờ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ với Giải Các danh thủ quốc tế 2025.

Cúp Phương Trang Lại Lý Huynh Nguyễn Thành Bảo Đặng Hữu Trang Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Hoa Thần Hạo Hứa Văn Chương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo