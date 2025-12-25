Giải Cờ tướng quốc tế – Cúp Phương Trang: Nguyễn Thành Bảo đại chiến sao Hoa lục

Nổi bật nhất sau nửa chặng đường vòng bảng Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế – Cúp Phương Trang là màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thành Bảo.

Ngôi sao một thời thành Nam toàn thắng cả 4 ván, độc chiếm ngôi đầu bảng và tạm tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Hành trình toàn thắng của Nguyễn Thành Bảo đến thời điểm này diễn ra trong bối cảnh anh chưa phải chạm trán ba kỳ thủ Trung Quốc, những đối thủ được đánh giá rất cao tại giải.

Dù vậy, việc liên tiếp vượt qua các đối thủ nặng ký, trong đó có hai cựu vô địch Việt Nam là Vũ Quốc Đạt và Nguyễn Minh Nhật Quang cho thấy trọn vẹn đẳng cấp và bản lĩnh của "lão tướng" Thành Bảo.

Nguyễn Thành Bảo (phải) đại chiến "thần đồng" Hứa Văn Chương tại vòng 5

Bám sát phía sau Nguyễn Thành Bảo là hai cựu vô địch quốc gia Vũ Quốc Đạt và Đặng Hữu Trang. Sau cú sẩy chân trước Nguyễn Thành Bảo ở vòng 3, Vũ Quốc Đạt đã kịp thời trở lại bằng chiến thắng quan trọng ở vòng 4 để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết.

Trong khi đó, Đặng Hữu Trang đang là điểm sáng thú vị của giải khi thi đấu chắc chắn, hiệu quả, vươn lên nhóm đầu và cho thấy kinh nghiệm dày dạn vẫn là vũ khí lợi hại ở những giải đấu đường trường.

Ba kỳ thủ trẻ Trung Quốc gồm Hoa Thần Hạo, Hứa Văn Chương và Vương Gia Thụy sau khởi đầu thận trọng đã bắt nhịp với cuộc đua rất nhanh. Cả ba cùng giành 3 điểm sau bốn ván, chính thức áp sát nhóm đầu và hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng ở chặng đường còn lại của vòng bảng, đẩy cuộc cạnh tranh cờ tướng Việt – Trung lên cao trào.

Cú sẩy chân ngày khai mạc không làm khó nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Lại Lý Huynh. Ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhà đương kim vô địch thế giới 2025 mới chỉ có 2,5 điểm sau 4 ván.

Thất bại ngay vòng mở màn khiến Huynh rơi vào thế bám đuổi và không còn nhiều dư địa cho những sai sót khó tránh.

Trong bối cảnh vòng bảng chỉ chọn 4 kỳ thủ có tổng điểm cao nhất vào bán kết sau 7 ván, nguy cơ Lại Lý Huynh không theo kịp nhóm đầu là hoàn toàn có thật nếu anh không bứt phá mạnh mẽ ở các váb đấu còn lại.

Bảng xếp hạng sau ván 5

Cao trào xảy đến ở vòng 5 khi Nguyễn Thành Bảo lần đầu nếm mùi thất bại. Trong thế trận có thể đồng ý hòa để tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng, thế nhưng Thành Bảo lại quyết chiến đến cùng để rồi phải chấp nhận thua ngược Hứa Văn Chương sau ván đấu kéo dài hơn 3 giờ.

Cùng lúc, Hoa Thần Hạo và Vương Gia Thụy lần lượt đánh bại Đặng Hữu Trang và Vũ Quốc Đạt, giúp bộ ba kỳ thủ Trung Quốc chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu sau 5 vòng.

Ba kỳ thủ chủ nhà, ba ứng viên nặng ký cùng sẩy chân thế nên trong bối cảnh đó, Lại Lý Huynh trở thành điểm sáng hiếm hoi khi nhà vô địch thế giới tiên thủ vượt qua Tôn Thất Nhật Tân, vươn lên giành 3,5 điểm. Nhà vô địch thế giới cũng là kỳ thủ được kỳ vọng nhiều nhất sẽ phá vỡ thế độc tôn của 3 kỳ thủ Trung Quốc ở vòng đấu tiếp theo.

Kết quả bốc thăm chia cặp ván 6 ngày 26-12

Giải đấu vẫn còn những vòng then chốt phía trước, nhưng ưu thế tạm thời đang nghiêng về các kỳ thủ Trung Quốc. Để giữ cúp ở lại Việt Nam, các danh thủ chủ nhà buộc phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa ở chặng đường còn lại.