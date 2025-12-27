HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

(NLĐO) – Hòa ở ván tiêu chuẩn, Nguyễn Thành Bảo xuất sắc đánh bại Hua Chen-hao ở ván cờ nhanh để góp mặt ở trận chung kết Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế.

Trận đại chiến cờ tướng Việt – Trung giữa Nguyễn Thành Bảo và Hua Chen-hao (Hoa Thần Hạo) diễn ra cực kỳ sôi động, kết thúc muộn nhất vòng đấu, rất lâu sau khi trận bán kết thứ nhất giữa Xu Wen-zhang (Hứa Văn Chương) và Wang Jia-rui (Vương Gia Thụy) khép lại.

Bùng nổ Nguyễn Thành Bảo

Nắm lợi thế cầm quân đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo sử dụng trận Pháo đầu trực Xe tấn công quen thuộc, buộc Hua Chen-hao phải đáp trả bằng thế trận "bình phong mã". Kỳ thủ 21 tuổi thường xuyên tìm cách giảm bớt áp lực tấn công của Nguyễn Thành Bảo trước khi tạo được thế trận cân bằng ở trung cuộc.

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Bảo và Hua Chen-hao đồng ý hòa ván cờ tiêu chuẩn

Ở giai đoạn cờ tàn, mặc dù nhỉnh quân hơn khi trên bàn cờ còn xe, pháo và một chốt (so với xe, pháo, hai sĩ của Thành Bảo) nhưng không thể giành phần thắng. Đi thêm vài chục nước nữa, Hua Chen-hao mất chốt trong khi Thành Bảo mất pháo, sĩ, hình thành nên ván cờ hòa cơ bản.

Hai bên đồng ý hòa và tiến hành thi đấu ván cờ nhanh 10 phút + 5 giây. Dù phải đổi màu quân và cầm chắc phải chơi hậu thủ, Thành Bảo không e ngại tạo thế trận "thuận pháo hoành xa đối trực xa". Thế trận đôi công quyết liệt và thời gian thi đấu chỉ 10 phút nên Thành Bảo có một nước cờ sai sót nghiêm trọng, hoàn toàn có thể thua cờ.

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 2.

Thành Bảo sai sót nhưng khắc phục nhanh để thắng ở ván cờ nhanh

Tiếc cho Hua Chen-hao khi anh không thấy được sơ hở này của đối thủ nên bỏ qua cơ hội. Thoát hiểm trong gang tấc, với bản lĩnh và kinh nghiệm chơi trung tàn thâm hậu, Thành Bảo đã dần dần tạo thành thế cờ ưu, buộc Hua Chen-hao buông cờ chịu thua trong một ván đấu đầy kịch tính, định đoạt suất vé vào chơi trận chung kết.

Khoảnh khắc Thành Bảo đánh bại Hua Chen-hao ván cờ nhanh

Đối thủ của Nguyễn Thành Bảo ở trận đấu tranh ngôi vô địch cùng khoản tiền thưởng lên đến 25.000 USD (khoảng 675 triệu đồng) là Xu Wen-zhang, người kích bại đồng hương Wang Jia-rui cũng ở ván cờ nhanh trận bán kết thứ nhất. Đôi bên quá hiểu nhau ở các giải quốc nội Trung Quốc nên tranh tài không nhiều kịch tính. Cả hai đồng ý hòa một cách nhanh chóng ở ván cờ tiêu chuẩn (25 nước) để chuyển sang thi đấu cờ nhanh. Tại đây, Xu Wen-zhang giành chiến thắng để giành quyền vào tranh chung kết.

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 3.

Xu Wen-zhang (phải) thắng Wang Jia-rui

Nhóm phân hạng

Sau khi thất bại trong việc tranh vé vào bán kết, Lại Lý Huynh phải thi đấu tiếp hai ván ở nhóm phân hạng, xác định các thứ hạng từ 5 – 30. Đối đầu cùng cựu VĐQG Nguyễn Minh Nhật Quang, Lại Lý Huynh và đối thủ quần thảo hơn 70 nước đi nhưng rồi vẫn phải ký biên bản hòa. 

 Như vậy, ở ván phân hạng tiếp theo, Lại Lý Huynh đối đầu cùng Cheng Yin Lung (Trịnh Ngạn Long, Hồng Kông TQ) còn Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ chạm trán cùng Lee Wen-ye (Lý Quắc Chức, Malaysia)…

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 4.

Lại Lý Huynh đấu Nguyễn Minh Nhật Quang

Trận chung kết Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2025 sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 29-12 giữa Nguyễn Thành Bảo và Xu Wen-zhang. Hai kỳ thủ Trung Quốc Hua Chen-hao và Wang Jia-rui tranh hạng ba còn vòng phân hạng sẽ là các cặp đấu nảy lửa: Lại Lý Huynh - Cheng Yin Lung (Hồng Kông TQ); Nguyễn Minh Nhật Quang - Lee Wen-ye (Malaysia); Đặng Hữu Trang - Uông Dương Bắc; Lee De Zhi (Malaysia) – Chao I Fan (Đài Bắc Trung Hoa); Alvin Woo Tsung-han (Singapore) - Tôn Thất Nhật Tân; Ge Yen Ji (Đài Bắc Trung Hoa) - Vũ Quốc Đạt; Hà Văn Tiến - Phan Nguyễn Công Minh…

