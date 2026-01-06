Hà Nội thắng kịch tính, Thái Sơn Nam TP HCM vô địch sớm 1 vòng

Ở lượt đấu thứ 5 Giải futsal nữ VĐQG, trận đấu sớm chứng kiến Hà Nội sớm có bàn mở tỉ số vào lưới Phong Phú Hà Nam ngay phút thứ nhất. Nhưng chỉ 6 phút sau đó, Phong Phú Hà Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Vũ Thị Hoa tiếp tục tỏa sáng, giúp đội bóng Thủ đô tái lập thế dẫn trước.

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Mỹ ghi bàn nâng cách biệt lên 3-1 cho Hà Nội ở phút 25. Trong thế không còn gì để mất, Hà Nam ngay lập tức triển khai chiến thuật power play nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Những nỗ lực đó giúp Cao Thị Linh rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 34, trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 38, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số hòa 3-3.

Tuy nhiên, đúng phút 39, Vũ Thị Hoa hoàn tất cú hat-trick bằng pha xử lý cự ly hẹp đầy kỹ thuật trong vòng vây các hậu vệ, ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Hà Nội.

Ở trận đấu sau đó, CLB nữ TP HCM dù là đội mở tỉ số trong hiệp 2 nhưng không thể giành được 3 điểm trước Thái Sơn Nam TP HCM.

Ngay sau bàn mở tỉ số của đối thủ, đội bóng chủ nhà ghi liền 4 bàn để ngược dòng.Với 5 trận toàn thắng, Thái Sơn Nam TP HCM đã vô địch sớm 1 vòng đầu, khi tạo nên cách biệt đến 8 điểm.