Futsal Việt Nam thắng đậm Myanmar, chờ Indonesia sẩy chân cho tấm HCĐ

Bước vào trận đấu cuối cùng trong chiều 19-12, thầy trò HLV Diego Giustozzi chủ động dâng cao đội hình, pressing liên tục nhưng cũng không ít lần chao đảo trước những pha phản công của Myanmar.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, tuyển futsal Việt Nam tăng tốc ngay đầu hiệp 2 và tạo ra khác biệt ở phút 25, khi Đa Hải xử lý khéo léo rồi dứt điểm quyết đoán mở tỉ số.

Dù Myanmar gỡ hòa 1-1 ở phút 32, tuyển futsal Việt Nam vẫn nhanh chóng lấy lại thế trận. Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê nâng tỉ số lên 2-1, trước khi Công Đại và Ngọc Ánh lần lượt ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, futsal Việt Nam chỉ còn hy vọng mong manh và phải chờ Indonesia sẩy chân với cách biệt lớn trước Thái Lan để nuôi cơ hội giành HCĐ.

Ở trận đấu cuối cùng này, futsal Thái Lan chỉ cần ít nhất 1 điểm vẫn có thể giành HCV khi có cách biệt 3 điểm với 3 đội xếp sau lần lượt là Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên, việc bóng đá Thái Lan chưa thể giành HCV nào sẽ khiến futsal Thái buộc phải thắng, thậm chí là chiến thắng linh đình gỡ gạt danh dự cho mục tiêu 4 HCV trước đó của Madam Pang.