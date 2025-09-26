"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League

Tường Phước (Ảnh: CLB Nam Định)

(NLĐO) - Thủ môn Caique Santos góp công lớn giúp CLB Nam Định giành hai chiến thắng ở đấu trường quốc tế, bao gồm AFC Champion League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.

Caique Santos được CLB Nam Định chiêu mộ đầu mùa giải 2025-2026 với mục đích đạt thành tích cao ở V-League và các giải đấu quốc tế. Qua hai trận đấu ở AFC Champion League Two và Cúp C1 Đông Nam Á, thủ thành cao 1,98m gốc Brazil trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng.

"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 1.
"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 2.
"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 3.

"Gả khổng lồ" Caique Santos trong khung thành CLB Nam Định

Tiếp đón Svay Rieng FC (Campuchia) tối 25-9, CLB Nam Định vất vả giành chiến thắng 2-1. Diễn biến màn so tài chứng kiến nhiều pha ra vào hợp lý, phản xạ cứu thua xuất thần của thủ môn Caique Santos.

TIN LIÊN QUAN

Nhận xét về màn trình diễn của học trò, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Caique có chuyên môn rất tốt, với khả năng phản xạ và những tình huống phát động phản công xuất sắc.

Đây là một phần lý do làm nên chiến thắng của CLB Nam Định ở các trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á".

"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 5.
"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 6.
"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 7.

Caique Santos và Nguyên Mạnh thay phiên trấn giữ khung thành nhà vô địch V-League

Trước khi chuyển đến Việt Nam thi đấu, Caique Santos từng thi đấu cho các đội bóng nổi tiếng tại Brazil như Grêmio và Esporte Clube Vitória. Thủ thành 28 tuổi có tổng cộng 32 lần ra sân tại Serie A Brazil và từng được triệu tập vào đội tuyển U20 Brazil.

Với dàn ngoại binh hùng hậu, CLB Nam Định luôn có đội hình xuất phát đồng đều các tuyến dù phải thi đấu ba trận trong một tuần. Điều này cũng giúp các nội binh thêm phần tự tin khi hướng tới các mục tiêu cao ở mùa giải kỳ này.

Liên quan đến trận thắng Svay Rieng hôm 25-9, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Lâm Ti Phông đã phải khâu vài mũi ở mắt sau khi kết thúc trận đấu.

"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League- Ảnh 8.

Lâm Ti Phông lập cú đúp bàn thắng với cái đầu băng trắng

Tiền đạo 29 tuổi va chạm dẫn đến rách mí mắt song vẫn tiếp tục thi đấu và lập cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút, góp công lớn giúp Nam Định FC giành chiến thắng. Đội ngũ y tế cho biết chấn thương của Lâm Ti Phông không quá nghiêm trọng và vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được chữa trị.


Tin liên quan

Lâm Ti Phông lập cú đúp giúp Nam Định thắng đội bóng Campuchia

Lâm Ti Phông lập cú đúp giúp Nam Định thắng đội bóng Campuchia

(NLĐO) - Chân sút Lâm Ti Phông ghi 2 bàn thắng trong vòng 4 phút, giúp CLB Nam Định thắng Svay Rieng với tỉ số 2-1 ở vòng 1 Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 hôm 25-9

Hoàng Đức, Thanh Thịnh lập "siêu phẩm" vào lưới CLB Nam Định

(NLĐO) - Hai bàn thắng được tạo trong vòng 4 phút thi đấu giúp CLB Ninh Bình đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4 V-League 2025-2026 tối 22-9

HLV CLB Nam Định nói gì trước trận tiếp đón đội bóng Thái Lan?

(NLĐO) - CLB Nam Định sẽ tiếp đón Ratchaburi trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 17-9

CLB Nam Định Nam Định FC vô địch V-League Cúp C1 Đông Nam Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo