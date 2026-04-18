Khoa học

"Gã khổng lồ vàng" xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, sắp nổ

Anh Thư

(NLĐO) - Người Trái Đất có thể sắp nhìn thấy một vật thể siêu sáng mới, báo hiệu cái chết của "quái vật vũ trụ" Behemoth.

Một nghiên cứu mới do nhà thiên văn học Gonzalo Muñoz-Sanchez từ Đài quan sát Quốc gia Athens (Hy Lạp) dẫn đầu tuyên bố ngôi sao khổng lồ WOH G64 - còn gọi là Behemoth, nằm cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng - vừa tiến hóa từ sao khổng lồ đỏ thành sao khổng lồ vàng.

Điều đó cho thấy nó sắp hóa thân thành một siêu tân tinh cực kỳ khủng khiếp, theo SciTech Daily.

"Gã khổng lồ vàng" xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, sắp nổ - Ảnh 1.

WOH G64 đã hóa thành thành một sao khổng lồ vàng, có thể sắp biến thành một siêu tân tinh rực sáng trên bầu trời Trái Đất - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

WOH G64 là một trong những ngôi sao lớn nhất vũ trụ mà người Trái Đất từng quan sát được. Nó là một sao khổng lồ đỏ, là giai đoạn bùng lên cuối cùng của một ngôi sao trước khi kết thúc vòng đời.

Ngôi sao này lần đầu tiên được nhận diện vào những năm 1970, như một vật thể bất thường trong Đám mây Magellan Lớn, thiên hà vệ tinh của Milky Way (Ngân Hà).

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy nó không chỉ cực kỳ sáng mà còn có kích thước khổng lồ, với bán kính lớn hơn Mặt Trời tận 1.500 lần.

"Gã khổng lồ vàng" xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, sắp nổ - Ảnh 2.

Ngôi sao xuất hiện như một con mắt rực lửa nhìn từ vũ trụ, trong hình ảnh thực được chụp bởi kính thiên văn của người Trái Đất - Ảnh: ESO

Trong nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa họcNature Astronomy , các nhà khoa học cho biết vào năm 2024, các quan sát đã cho thấy WOH G64 có một lớp vỏ bụi dày bao quanh, là bằng chứng rõ ràng cho thấy nó đang mất khối lượng trong quá trình tiến hóa.

Giờ đây, các dữ liệu mới cho thấy rõ ràng hơn rằng ngôi sao khổng lồ này đang tích cực loại bỏ các lớp ngoài của nó, đồng thời co lại và nóng lên.

WOH G64 đã tiến hóa thành sao khổng lồ vàng hiếm thấy. Đó là trạng thái "phút 89" của một ngôi sao sắp chết.

Điều này cho thấy con quái vật khổng lồ này có thể phát nổ bất cứ lúc nào trên bầu trời Trái Đất.

Với độ sáng hiện tại, người Trái Đất phải cần có các kính thiên văn mới quan sát được WOH G64. Nhưng nếu nó phát nổ, ánh sáng từ sự kiện siêu tân tinh sẽ mạnh tới nỗi giúp người dân sống ở khu vực bán cầu Nam thấy nó như một ngôi sao mới sáng rực rỡ trên bầu trời.

Một số khu vực gần xích đạo ở Bắc bán cầu cũng có thể quan sát được "ngôi sao mới", nằm sát đường chân trời.

Mặc dù vậy, với khoảng cách lên đến 160.000 năm ánh sáng và sự bảo vệ mạnh mẽ của từ quyển Trái Đất, bạn không cần lo lắng về tác động của vụ nổ sao.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

(NLĐO) - Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

(NLĐO) - Trăng non tháng 4 sẽ đem lại cơ hội tuyệt vời để quan sát Lyrids, cơn mưa sao băng được đặt theo tên chòm sao Thiên Cầm.

(NLĐO) - Kính viễn vọng James Webb đã cung cấp dữ liệu chi tiết đầu tiên về khí hậu của 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c.

