Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Juventus thảm bại trên sân của Galatasaray ở trận lượt đi vòng play-off rạng sáng 18-2, đối mặt với nguy cơ dừng bước sớm ở Champions League.

Được chơi trên sân nhà Nef, Galatasaray nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 10, Yunus Akgün đã khiến khung thành đội khách chao đảo với cú sút ngoài vòng cấm, bóng chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Sức ép khủng khiếp này được cụ thể hóa ở phút 15 khi Gabriel Sara tận dụng sai lầm mất bóng của Kenan Yıldız để dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 1.

Gabriel Sara ghi bàn sớm cho chủ nhà Gaalatasaray

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà tồn tại chưa đầy một phút. Juventus lập tức đáp trả khi Teun Koopmeiners đá bồi thành công sau tình huống Uğurcan Çakır cản phá cú đánh đầu của Pierre Kalulu. 

Trận đấu trở nên hấp dẫn với các tình huống "ăn miếng trả miếng". Victor Osimhen hai lần đe dọa khung thành Juventus nhưng không thắng được thủ thành Michele Di Gregorio.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 2.

Teun Koopmeiners (trái) ghi bàn liên tiếp cho Juventus

Khi hiệp một trôi về cuối, đội khách bất ngờ vượt lên. Phút 32, Koopmeiners hoàn tất cú đúp bằng pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Weston McKennie trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao, giúp Juventus dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 3.

Juventus vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ

Mọi thứ đảo chiều khá chóng mặt ở hiệp hai. Galatasaray đẩy cao đội hình và nhanh chóng gặt hái được thành quả. Phút 50, Noa Lang dễ dàng đệm bóng gỡ hòa sau khi thủ môn Di Gregorio chỉ có thể đẩy cú sút của Barış Yılmaz.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 4.

Noa Lang mở màn cuộc ngược dòng của Galatasaray

Chỉ ít phút sau, trung vệ Davinson Sánchez đánh đầu nhưng lại chệch xuống vai từ quả đá phạt của Sara, đưa đội chủ nhà tái lập lợi thế dẫn bàn 3-2.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 5.

Davinson Sánchez tham gia lập công

Bi kịch của Juventus chưa dừng lại. Phút 67, Juan Cabal nhận thẻ vàng thứ hai khiến "Bà đầm già thành Turin" chỉ còn 10 người trên sân.

TIN LIÊN QUAN

Trong thế trận rối loạn, đội bóng Ý tiếp tục tự bắn vào chân mình. Phút 72, Khéphren Thuram chuyền hỏng, tạo cơ hội để Osimhen cướp bóng rồi kiến tạo cho Lang hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 4-2.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 6.

Noa Lang tỏa sáng với bàn thắng thứ nhì

Dấu chấm hết dành cho "gã khổng lồ nước Ý" được Sacha Boey áp đặt ở phút 86 bằng cú sút quyết đoán ở góc hẹp thành bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul - Ảnh 7.

Sacha Boey ấn định chiến thắng 5-2 cho Galatasaray

Chiến thắng đậm 5-2 giúp Galatasaray nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Turin sau 1 tuần nữa. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tràn trề hy vọng lần đầu được góp mặt ở vòng knock-out Champions League kể từ mùa 2013-2014. 

Trong khi đó, phong độ sa sút tệ hại — chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất – khiến Juventus của HLV Luciano Spalletti đối mặt với nguy cơ bị loại ở vòng play-off Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Tin liên quan

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp

(NLĐO) - Lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2025-2026 đã mở ra nhiều trận đấu đầy kịch tính.

Champions League: Bản lĩnh "mong manh" của 2 gã khổng lồ

Barcelona và Man City vừa trải qua một lượt đấu vòng bảng rất đáng quên, thậm chí cả hai còn có nguy cơ phải trả giá cho tham vọng tại Champions League mùa này

Champions League: Bayern Munich hạ gục "vua châu Âu", thẻ đỏ gây tranh cãi

(NLĐO) – Luis Diaz lập cú đúp bàn thắng rồi nhận thẻ đỏ rời sân sớm khiến Bayern Munich suýt phải trả giá đắt trước chủ nhà PSG ở vòng bảng Champions League.

Galatasaray lượt về vòng play-off Champions League Juventus Teun Koopmeiners Galatasaray 5-2 Juventus Noa Lang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo