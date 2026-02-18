Galatasaray thắng trận cầu 7 bàn, "Bà đầm già" thua tan tác tại Istanbul

Được chơi trên sân nhà Nef, Galatasaray nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 10, Yunus Akgün đã khiến khung thành đội khách chao đảo với cú sút ngoài vòng cấm, bóng chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sức ép khủng khiếp này được cụ thể hóa ở phút 15 khi Gabriel Sara tận dụng sai lầm mất bóng của Kenan Yıldız để dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.



Gabriel Sara ghi bàn sớm cho chủ nhà Gaalatasaray

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà tồn tại chưa đầy một phút. Juventus lập tức đáp trả khi Teun Koopmeiners đá bồi thành công sau tình huống Uğurcan Çakır cản phá cú đánh đầu của Pierre Kalulu.

Trận đấu trở nên hấp dẫn với các tình huống "ăn miếng trả miếng". Victor Osimhen hai lần đe dọa khung thành Juventus nhưng không thắng được thủ thành Michele Di Gregorio.

Teun Koopmeiners (trái) ghi bàn liên tiếp cho Juventus

Khi hiệp một trôi về cuối, đội khách bất ngờ vượt lên. Phút 32, Koopmeiners hoàn tất cú đúp bằng pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Weston McKennie trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao, giúp Juventus dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Juventus vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ

Mọi thứ đảo chiều khá chóng mặt ở hiệp hai. Galatasaray đẩy cao đội hình và nhanh chóng gặt hái được thành quả. Phút 50, Noa Lang dễ dàng đệm bóng gỡ hòa sau khi thủ môn Di Gregorio chỉ có thể đẩy cú sút của Barış Yılmaz.

Noa Lang mở màn cuộc ngược dòng của Galatasaray

Chỉ ít phút sau, trung vệ Davinson Sánchez đánh đầu nhưng lại chệch xuống vai từ quả đá phạt của Sara, đưa đội chủ nhà tái lập lợi thế dẫn bàn 3-2.

Davinson Sánchez tham gia lập công

Bi kịch của Juventus chưa dừng lại. Phút 67, Juan Cabal nhận thẻ vàng thứ hai khiến "Bà đầm già thành Turin" chỉ còn 10 người trên sân.

Trong thế trận rối loạn, đội bóng Ý tiếp tục tự bắn vào chân mình. Phút 72, Khéphren Thuram chuyền hỏng, tạo cơ hội để Osimhen cướp bóng rồi kiến tạo cho Lang hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 4-2.

Noa Lang tỏa sáng với bàn thắng thứ nhì

Dấu chấm hết dành cho "gã khổng lồ nước Ý" được Sacha Boey áp đặt ở phút 86 bằng cú sút quyết đoán ở góc hẹp thành bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Sacha Boey ấn định chiến thắng 5-2 cho Galatasaray

Chiến thắng đậm 5-2 giúp Galatasaray nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Turin sau 1 tuần nữa. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tràn trề hy vọng lần đầu được góp mặt ở vòng knock-out Champions League kể từ mùa 2013-2014.

Trong khi đó, phong độ sa sút tệ hại — chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất – khiến Juventus của HLV Luciano Spalletti đối mặt với nguy cơ bị loại ở vòng play-off Champions League mùa thứ hai liên tiếp.