Champions League: Bản lĩnh "mong manh" của 2 gã khổng lồ

Bóng đá châu Âu sốc nặng với thất bại của Barcelona và Man City, những cú vấp tai hại để lại nhiều dấu hỏi cho giới mộ điệu về bản lĩnh, cấu trúc và tham vọng thực sự của "gã khổng lồ" này ở đấu trường châu lục.

Mong manh Barcelona

Hành quân đến làm khách tại sân Stamford Bridge, Barcelona dường như không còn là chính mình trong bối cảnh hầu hết các cầu thủ chủ lực đều đã sẵn sàng trở lại. "La Blaugrana" tạo ra được vài pha bóng khiến người hâm mộ tin tưởng, đơn cử như cú sút trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương của Ferran Torres khi trận đấu mới trôi qua vài phút.

Chelsea (phải) biến các cầu thủ Barcelona thành kẻ học việc tại sân Stamford Bridge. (Ảnh: CHELSEAFC)

Những khoảnh khắc lóe sáng qua đi rất nhanh, thay vào đó, lối chơi của Barcelona chỉ khiến người hâm mộ phải thót tim. Bẫy việt vị liên tục bị sập, hàng thủ 4 người của Barcelona thường xuyên bị các cầu thủ giàu tốc độ của Chelsea xuyên phá.

Một pha lúng túng khiến hậu vệ Jules Kounde phản lưới nhà, và chỉ ít phút sau đó, trung vệ đội trưởng Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu, tất cả như nhát dao chí mạng đánh sập điểm tựa cuối cùng của Barcelona. Cấu trúc phòng ngự lỏng lẻo, thế trận tan tác, Barcelona như vỡ vụn trước những pha pressing cường độ cao cùng khả năng biến hóa của Chelsea.

Phát biểu trước giờ bóng lăn, HLV Hansi Flick tự tin cho rằng các cầu thủ của ông sẵn sàng chơi đôi công trước Chelsea, quyết lấy công bù thủ tại London… Thực tế cho thấy, khi hàng công Barcelona tịt ngòi, điểm yếu chí mạng ở hàng phòng ngự càng bộc lộ rõ, phơi bày hết sự yếu ớt của "gã khổng lồ chân đất" xứ Catalunya.

Chelsea càng chơi càng hay ở hiệp hai, nhất là khi có được lợi thế hơn người trên sân. Pha nhảy múa trước cầu môn của Estevao trước khi ghi bàn thứ hai, cùng bàn thắng lạnh lùng của một sao trẻ khác - Liam Delap, chính là lời "tuyên án" cho số phận của đại diện La Liga trong chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" này.

Không đơn thuần là trận thua bạc nhược 0-3, cú vấp tại Stamford Bridge là lời cảnh báo nghiêm khắc với Barcelona: Họ hiện tại không chỉ thiếu chiều sâu lực lượng, mà còn thiếu bản sắc, tính ổn định và khả năng chịu áp lực. Phong độ bấp bênh, hàng thủ dễ vỡ, tuyến giữa thiếu kiểm soát và sức chiến đấu - những gì từng là thương hiệu giờ như đã nhạt phai.

Man City bấm nút tự hủy

Không xa London, Man City nếm trái đắng ngay tại sân nhà Etihad theo cách khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Với tất cả ưu thế về sân nhà lẫn lực lượng vượt trội, Man City tự tin sẽ dễ dàng áp đặt thế trận trước Leverkusen, đội bóng mà chính Pep Guardiola không đánh giá cao thuở còn cầm quân ở Bundesliga.

Dù không hẳn chủ quan khinh địch, việc Pep Guardiola thay tới 10 vị trí so với trận thua mới nhất trước Newcastle khiến giới chuyên môn lo lắng, dù ai cũng hiểu ý định của ông nhằm bảo đảm thể lực cho các trụ cột trước lịch trình thi đấu dày đặc. Sự xoay vòng táo bạo ấy đã phá vỡ nhịp độ quen thuộc, khiến Man City mất đi cung cách vận hành thường thấy: Tuyến giữa không kiểm soát nổi nhịp độ, các phương án tấn công trở nên cứng nhắc, bóng nhiều nhưng cơ hội nguy hiểm lại khan hiếm.

Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm về đấu pháp, "một canh bạc quá lớn" như phát biểu sau trận. Man City với tham vọng vô địch trên mọi mặt trận mùa này, hiện tại đã phải giáp mặt với thực tế phũ phàng: Etihad không còn là "pháo đài" bất khả xâm phạm và một đánh giá quá "thuần khiết" về nhân sự trong tay hoàn toàn có thể khiến chính Pep và Man City trả giá đắt.

Chỉ sau một đêm, Barcelona và Man City - hai biểu tượng của quyền lực và tham vọng - bỗng trở nên quá đỗi mong manh. Barcelona quá yếu ớt khi thiếu ổn định trong lối chơi, còn Man City bộc lộ rõ sự phụ thuộc vào hệ thống, vào những cá nhân, điều mà Pep vẫn hay né tránh, không muốn nhắc đến.

Tại Champions League, nơi mỗi sai lầm đều có thể phơi bày tất cả khiếm khuyết, cả Barcelona lẫn Man City đang đứng trước thách thức quá lớn khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng. Hồi chuông cảnh tỉnh gióng lên tại Stamford Bridge và Etihad là thực sự cần thiết cho hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu.



