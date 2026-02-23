Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới

Theo quan niệm của ngư dân ven biển, ra khơi "xông biển" những ngày đầu năm mới không chỉ để "mở hàng" lấy may, họ còn kỳ vọng một mùa đi biển trong năm mới thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập.

Cá khoai, mặt hàng có giá cao ngất, người dân hồ hởi vươn khơi thu bạc triệu

Ghi nhận tại các xã phường ven biển Thanh Hóa như: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tiên Trang... ngư dân hồ hởi ra khơi từ sáng sớm. Nhiều tàu thuyền đã cập bờ, trên thuyền mang về đầy cá, tôm.

Các tiểu thương buôn bán hải sản ở khu vực biển Sầm Sơn cho biết trong những ngày đầu năm mới, người dân thường chọn hải sản để ăn uống cho nhẹ nhàng sau những ngày vui Tết. Trong đó, cá khoai là mặt hàng được ưa chuộng nhất, chính vì thế loài cá này thường có giá cao trong những ngày sau Tết.

Ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi ngày đầu năm mới

Theo khảo sát, giá cá khoai bán ngay tại bến những ngày đầu năm mới thường có giá từ 800-1.000.000 đồng/kg. "Dù giá cao ngất, thế nhưng không có hàng để mà bán do tàu bè ra khơi không đánh bắt được loài cá này"- một tiểu thương cho hay.

Không chỉ cá khoai, các loại hải sản khác cũng có giá rất cao, tôm biển được bán từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; ghẹ dao động 500.000 - 700.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm.

Vươn khơi những ngày đầu năm mới không chỉ mang lại thu nhập cao mà ngư dân còn kỳ vọng một mùa biển mới nhiều may mắn

Ông Nguyễn Hữu Xuyên (phường Sầm Sơn) cho biết chuyến mở biển đầu năm gia đình ông thu được gần 7 triệu đồng, trong đó giá trị nhất là 2 kg cá khoai, bán được gần 2 triệu đồng.

Mặc dù giá cá khoai tăng cao so với nhiều năm trở lại đây, thế nhưng nhiều ngư dân ra khơi cũng không có hàng để bán do thời tiết đầu năm biển động, cá khoai rất ít, trong khi các loại cá khác lại dồi dào.