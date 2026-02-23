Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới

Tuấn Minh

(NLĐO)- Những ngày này, ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi "xông biển" đầu năm với kỳ vọng một mùa đi biển thuận lợi, có thu nhập khá

Theo quan niệm của ngư dân ven biển, ra khơi "xông biển" những ngày đầu năm mới không chỉ để "mở hàng" lấy may, họ còn kỳ vọng một mùa đi biển trong năm mới thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Cá khoai, mặt hàng có giá cao ngất, người dân hồ hởi vươn khơi thu bạc triệu

Ghi nhận tại các xã phường ven biển Thanh Hóa như: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tiên Trang... ngư dân hồ hởi ra khơi từ sáng sớm. Nhiều tàu thuyền đã cập bờ, trên thuyền mang về đầy cá, tôm.

Các tiểu thương buôn bán hải sản ở khu vực biển Sầm Sơn cho biết trong những ngày đầu năm mới, người dân thường chọn hải sản để ăn uống cho nhẹ nhàng sau những ngày vui Tết. Trong đó, cá khoai là mặt hàng được ưa chuộng nhất, chính vì thế loài cá này thường có giá cao trong những ngày sau Tết.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 2.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Ngư dân Thanh Hóa hồ hởi vươn khơi ngày đầu năm mới

Theo khảo sát, giá cá khoai bán ngay tại bến những ngày đầu năm mới thường có giá từ 800-1.000.000 đồng/kg. "Dù giá cao ngất, thế nhưng không có hàng để mà bán do tàu bè ra khơi không đánh bắt được loài cá này"- một tiểu thương cho hay.

Không chỉ cá khoai, các loại hải sản khác cũng có giá rất cao, tôm biển được bán từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; ghẹ dao động 500.000 - 700.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Vươn khơi những ngày đầu năm mới không chỉ mang lại thu nhập cao mà ngư dân còn kỳ vọng một mùa biển mới nhiều may mắn

Ông Nguyễn Hữu Xuyên (phường Sầm Sơn) cho biết chuyến mở biển đầu năm gia đình ông thu được gần 7 triệu đồng, trong đó giá trị nhất là 2 kg cá khoai, bán được gần 2 triệu đồng.

Mặc dù giá cá khoai tăng cao so với nhiều năm trở lại đây, thế nhưng nhiều ngư dân ra khơi cũng không có hàng để bán do thời tiết đầu năm biển động, cá khoai rất ít, trong khi các loại cá khác lại dồi dào.

Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 5.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 6.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 7.
Gần 1 triệu đồng/kg cá khoai, ngư dân hồ hởi "xông biển" ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Những chuyến ra khơi đầu năm đầy may mắn của ngư dân Thanh Hóa.

Tin liên quan

CHÙM ẢNH: Chuyến "xông biển" đầu năm của ngư dân Quảng Bình

CHÙM ẢNH: Chuyến "xông biển" đầu năm của ngư dân Quảng Bình

(NLĐO) - Những chuyến "xông biển" đầu năm Tân Sửu của ngư dân Quảng Bình với tôm cá đầy khoang, hứa hẹn một năm mới thuận lợi, làm ăn tấn tới.

CLIP: Mở biển đầu Xuân, ngư dân Lâm Đồng kỳ vọng mùa cá bội thu

(NLĐO) - Mùng 6 Tết, hàng loạt tàu cá Lâm Đồng đồng loạt xuất bến, mang theo kỳ vọng một mùa biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm

(NLĐO)- Sau hành trình dài trên biển, ngư dân bình an trở về, mang theo niềm vui đoàn tụ và hy vọng về một mùa xuân ấm áp

Thanh Hóa hải sản ngư dân vươn khơi cá khoai ngư dân vươn khơi đầu năm mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo