Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Diên Hồng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, dám nghĩ những điều cao cả, dám nói những lời thật tâm, biết làm những việc đột phá

Sáng 1-2, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức họp mặt mừng xuân Bính Ngọ - mừng Đảng quang vinh năm 2026. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 1.

Phường Diên Hồng tổ chức họp mặt mừng xuân Bính Ngọ - mừng Đảng quang vinh năm 2026

Gần 1.000 đại biểu là các đảng viên, cán bộ, công chức và đại diện các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo quận 10 cùng các phường cũ... tham dự buổi họp mặt.

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng nhấn mạnh ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích cùng những thắng lợi vĩ đại. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; non sông đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

"Chúng ta tự hào về Đảng ta vĩ đại, dân tộc ta anh hùng, quân đội bách chiến bách thắng và có một vị lãnh tụ vô vàn kính yêu là Chủ tịch Hồ Chí Minh" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 3.

Đại biểu theo dõi phóng sự về những thành tựu của phường Diên Hồng trong năm 2025

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cho biết sau 7 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị của phường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. 

Địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, thích ứng, linh hoạt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cơ bản bảo đảm việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn phường. Phường đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của năm 2025.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, ông Lê Văn Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm nhiều hơn nữa. 

Đồng thời, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng; nắm bắt, tận dụng thời cơ; phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là giải quyết căn cơ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế kéo dài.

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Diên Hồng tri ân các đơn vị đồng hành với địa phương trong công tác chăm lo Tết

"Phường Diên Hồng sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, dám nghĩ những điều cao cả, dám nói những lời thật tâm, biết làm những việc đột phá, gặt hái nhiều thành quả để vươn mình phát triển cùng TPHCM" - ông Lê Văn Minh bày tỏ.

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quà và chúc Tết đại biểu dự họp mặt

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn trao quà Tết cho đại biểu

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 7.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trực tiếp trao quà Tết đến đại biểu

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng - Ảnh 8.

Đại biểu dự họp mặt

 

