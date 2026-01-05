Phường Diên Hồng thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Ngày 5-1, UBND phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thuộc UBND phường và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng là đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND phường Diên Hồng, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM.

Đơn vị này có chức năng cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn phường gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, quản lý chợ, quảng cáo, tổ chức sự kiện... và các dịch vụ công khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quyết định cho Ban Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Tại hội nghị, UBND phường Diên Hồng cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Diên Hồng được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu trong tuần đầu tiên, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường phải ổn định tổ chức bộ máy. Sau đó, tập trung thực hiện nhiều việc cần làm ngay.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường sớm ổn định tổ chức bộ máy

Cụ thể, đơn vị cần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tuyên truyền phải sinh động, trực quan với đa dạng hình thức, phương pháp.

Ngoài ra, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cạnh đó, đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân.