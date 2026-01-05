HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Diên Hồng thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí của nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày 5-1, UBND phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công thuộc UBND phường và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng là đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND phường Diên Hồng, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM.

Đơn vị này có chức năng cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn phường gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, quản lý chợ, quảng cáo, tổ chức sự kiện... và các dịch vụ công khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Phường Diên Hồng thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, "nhiều việc cần làm ngay" - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quyết định cho Ban Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Tại hội nghị, UBND phường Diên Hồng cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Diên Hồng được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu trong tuần đầu tiên, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường phải ổn định tổ chức bộ máy. Sau đó, tập trung thực hiện nhiều việc cần làm ngay. 

Phường Diên Hồng thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, "nhiều việc cần làm ngay" - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường sớm ổn định tổ chức bộ máy

Cụ thể, đơn vị cần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tuyên truyền phải sinh động, trực quan với đa dạng hình thức, phương pháp.

Ngoài ra, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cạnh đó, đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng có 16 cơ sở, trong đó trụ sở chính đặt tại số 141 đường Bắc Hải, phường Diên Hồng.

Đơn vị này có vai trò quan trọng trong việc đưa dịch vụ công đến gần nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao dân trí của nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phường Diên Hồng tung lực lượng trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

Phường Diên Hồng tung lực lượng trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

(NLĐO) - Toàn thể Công an phường Diên Hồng triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao

Lãnh đạo và người dân phường Diên Hồng quây quần bên 50 mâm cơm, ấm áp như gia đình

(NLĐO) - Điểm đặc biệt tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" phường Diên Hồng là hơn 50 mâm cơm đại đoàn kết do phường chuẩn bị

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng quán triệt tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp nhiều, báo cáo dài nhưng kết quả thì không thực tiễn

TPHCM dịch vụ công Trung tâm lê văn minh phường Diên Hồng
