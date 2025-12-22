Gần 1.000 người tham gia ngày hội nghệ thuật “Hoa chào ngõ hạnh”

Sự kiện do sinh viên ngành Nghệ thuật học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học tổ chức, thu hút gần 1.000 sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật tham gia xuyên suốt cả ngày.

Ngày hội Nghệ thuật 2025 hướng đến việc tạo sân chơi cho sinh viên yêu nghệ thuật, đồng thời mở rộng đối thoại giữa các thế hệ sinh viên, giảng viên và những người đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

Sinh viên tham gia workshop vẽ để màu sắc hóa phong cách của bản thân thông qua từng nét vẽ.

Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi hoạt động của ngày hội được sinh viên ngành Nghệ thuật học trực tiếp tham gia tổ chức, vận hành trong hơn 1 tháng, qua đó góp phần hình thành mô hình học tập gắn với thực tiễn và trách nhiệm cộng đồng.

Chuỗi talkshow và workshop nghệ thuật liên ngành “Tầm phương” mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận và thực hành các kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như truyện tranh, điện ảnh, diễn xuất, biên kịch, mỹ thuật và kỹ xảo.

Sinh viên tham quan các gian hàng và nghe chia sẻ về phục trang sân khấu truyền thống.

Bên cạnh đó, không gian Triển lãm và Hội chợ nghệ thuật “Giao duyên” thu hút đông đảo sinh viên và công chúng, nơi sinh viên trực tiếp giới thiệu và gây quỹ thông qua các gian hàng nghệ thuật cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như tìm hiểu phục trang sân khấu truyền thống, bói Tarot Kiều và vẽ tranh chibi.

Theo TS Đào Lê Na, Trưởng ngành Nghệ thuật học, ngày hội Nghệ thuật không chỉ là không gian hội họp mà còn kết nối những nghệ sĩ làm nghề, các đối tác với sinh viên, qua đó giúp mở rộng góc nhìn nghề nghiệp, bổ sung kiến thức và truyền cảm hứng cho người trẻ.

Trải nghiệm viết thư pháp cũng là một trong những hoạt động thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là đêm trình diễn nghệ thuật “Thiều quang - Hoa chào ngõ hạnh” với nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng do nghệ sĩ và sinh viên cùng thực hiện.

Trong khuôn khổ đêm diễn, Quỹ Phát triển Nghệ thuật chính thức ra mắt, hướng đến hỗ trợ sinh viên nghệ thuật, nghệ sĩ trẻ và các dự án sáng tạo có tác động xã hội, ưu tiên các dự án mang tính đổi mới, lan tỏa cộng đồng hoặc bảo tồn giá trị văn hóa - nghệ thuật.

Tiết mục Múa rối và Hát Bội: San Hậu trong đêm diễn “Thiều Quang”.

Chia sẻ từ ban tổ chức, sinh viên Phạm Bảo Hoàng Kim cho biết Ngày hội Nghệ thuật được xây dựng với mục tiêu tạo sân chơi thực tập thực tế cho sinh viên ngành Nghệ thuật học, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với doanh nghiệp và định hướng công việc trong tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng ngày hội sẽ tạo được dấu ấn với cộng đồng nghệ thuật và góp phần hỗ trợ công tác tuyển sinh của ngành trong thời gian tới.