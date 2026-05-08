Thể thao

Gần 10.000 vận động viên đổ về Cần Thơ tham gia giải marathon

CA LINH

(NLĐO) - Trở lại sau mùa giải đầu tiên, VnExpress Marathon Cần Thơ được nâng cấp về đường chạy, công tác tổ chức và trải nghiệm cho runner.

Ngày 8-5, tại Công viên Sông Hậu, Báo VnExpress và Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức khai mạc giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2026.

Bà Lê Vân Anh, đại diện ban tổ chức, cho biết đây là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức tại Cần Thơ với sự tham gia của gần 10.000 vận động viên, khẳng định sức hút ngày càng lớn của một điểm đến mới trong hệ thống VnExpress Marathon. Giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối quảng bá văn hóa, du lịch đặc trưng của vùng ĐBSCL.

Gần 10.000 vận động viên đổ về Cần Thơ dự VnExpress Marathon - Ảnh 1.

Bà Lê Vân Anh, đại diện ban tổ chức, phát biểu tại lễ khai mạc

Theo ban tổ chức, nếu mùa giải đầu tiên gây ấn tượng bởi sự mới mẻ và khác biệt, thì năm nay, giải quay trở lại với sự nâng cấp về công tác tổ chức, trải nghiệm đường chạy và các hoạt động bên lề.

"Chạy giữa miền sông nước" tiếp tục là điểm nhấn đặc trưng của giải. Xuất phát và về đích tại khu vực Công viên Sông Hậu, cung đường được thiết kế đi qua những tuyến đường ven sông, khu đô thị và các biểu tượng quen thuộc của thành phố, mang đến cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động.

Giải diễn ra từ ngày 8 đến 10-5, gồm 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, phù hợp với nhiều nhóm vận động viên từ phong trào đến chuyên nghiệp. Bên cạnh các nội dung thi đấu dành cho người lớn, giải tiếp tục tổ chức hoạt động chạy dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi với cự ly khoảng 700 m và hoàn toàn miễn phí.

Gần 10.000 vận động viên đổ về Cần Thơ dự VnExpress Marathon - Ảnh 2.

Gần 10.000 vận động viên đổ về Cần Thơ dự VnExpress Marathon - Ảnh 3.

Giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 có khoảng 10.000 vận động viên tham gia

Để đảm bảo vận hành chuyên nghiệp và an toàn, ban tổ chức bố trí dọc đường chạy 23 trạm nước và 14 trạm y tế, trong đó có 2 trạm master, cùng hơn 300 nhân sự, hơn 1.000 tình nguyện viên và lực lượng y bác sĩ, công an địa phương.

6 vận động viên xuất sắc vô địch VnExpress Marathon Huế 2026

6 vận động viên xuất sắc vô địch VnExpress Marathon Huế 2026

(NLĐO) - Sáu vận động viên đã xuất sắc vượt qua khoảng 8.000 "chân chạy" để lên ngôi vô địch VnExpress Marathon Huế 2026 với những thành tích "đáng gờm".

Hiện tượng marathon Huỳnh Anh Khôi

Sự góp mặt của Huỳnh Anh Khôi tại Giải Tiền Phong Marathon 2026 cho thấy ranh giới giữa thành tích phong trào và đỉnh cao đang được thu hẹp

5.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon Cần Giờ 2026

(NLĐO) - Ban tổ chức VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đã tổ chức họp báo, giới thiệu thông tin về giải chạy độc đáo này vào chiều 27-3 tại TP HCM.

vận động viên VnExpress marathon Cần Thơ
