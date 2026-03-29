Hiện tượng marathon Huỳnh Anh Khôi

Năm ngoái, Huỳnh Anh Khôi lần đầu dự giải và về nhất đường chạy dành cho lứa tuổi 18 - 29. Năm nay anh mạnh dạn chuyển sang đọ sức cùng dàn hảo thủ ở cự ly marathon (42,195 km) tại giải đấu quốc gia tổ chức ở Khánh Hòa vào sáng 29-3.

Bản lĩnh người trẻ

Bên cạnh kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh, "tượng đài" Nguyễn Văn Lai cùng rất nhiều tên tuổi hàng đầu của làng chạy bộ Việt Nam, Anh Khôi thực sự là một điểm sáng, mang theo kỳ vọng về một màn bùng nổ mang dấu ấn rất riêng của chàng trai 23 tuổi.

Hình ảnh chiến thắng của Huỳnh Anh Khôi đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ .(Ảnh: VM)

Chỉ trong vòng hơn nửa năm qua, Anh Khôi nổi lên như một "hiện tượng". Tính từ tháng 9-2025, Khôi liên tiếp thiết lập thành tích cá nhân qua 5 giải đấu với 6 thông số khác nhau, từ 2 giờ 27 phút 18 giây, xuống 2 giờ 20 phút 2 giây đầu năm 2026 và mới nhất chạm tay kỳ tích 2 giờ 19 phút 3 giây tại giải Seoul Marathon (Hàn Quốc) cách đây vài tuần.

Thành tích của Anh Khôi hiện chỉ kém kỷ lục quốc gia do Hoàng Nguyên Thanh nắm giữ tròn… 20 giây. Liên tiếp xác lập các kỷ lục cá nhân dĩ nhiên không phải là sự bùng nổ nhất thời, mà là biểu đồ đi lên có tính quy luật và bề dày tích lũy, đưa Anh Khôi từ một chân chạy phong trào trở thành cái tên khiến giới chuyên môn phải đặc biệt chú ý.

Sinh năm 2003 trong một gia đình lao động ở TP HCM, Anh Khôi từng tham gia đội tuyển điền kinh TP HCM ở nội dung chạy 400 m nam. Sở hữu nền tảng tốc độ và sức bền, lại được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, tương lai lẽ ra rộng mở với chàng trai này. Tuy nhiên, chấn thương kéo dài, cộng với gánh nặng mưu sinh gia đình buộc Anh Khôi phải nói lời chia tay với sự nghiệp chỉ sau vài năm, khi mới 19 tuổi.

Khẳng định giá trị

Giấc mơ điền kinh khép lại theo cách không trọn vẹn và Anh Khôi lao vào cuộc mưu sinh với đủ nghề để tồn tại.

Đầu năm 2023, từ gợi ý của một người bạn, Anh Khôi quyết định thử sức trở lại với đường chạy, lần này ở cự ly khắc nghiệt 42,195 km. Thể thao không còn là mục tiêu ưu tiên nhưng dần dần, đường chạy như gắn chặt với số phận chàng trai trẻ.

Chạy nhưng không có bất cứ sự hỗ trợ nào, Anh Khôi phải tự xây dựng giáo án tập luyện và kiểm tra sức khỏe cho riêng mình. Mỗi tuần, khối lượng tập luyện duy trì ở mức 150 - 170 km - con số đáng kể ngay cả với vận động viên chuyên nghiệp.

Khôi tăng cường chạy dốc sau những cuộc đua khó, chế độ dinh dưỡng chỉ đơn giản là cơm nhà, hoàn toàn không có thực phẩm bổ sung. Duy trì giáo án tập luyện đều đặn, luôn tự nhủ phải rèn ý chí lẫn tuân thủ kỷ luật, Anh Khôi chỉ trong hơn 2 năm đã thực sự tỏa sáng.

Anh chạy không chỉ vì đam mê mà còn là cách để phụ giúp kinh tế gia đình. Giờ thì cứ xỏ giày dự bất kỳ giải đấu nào, Anh Khôi cũng đều bước lên bục chiến thắng kèm theo bảng thành tích ấn tượng.

Sự góp mặt của Huỳnh Anh Khôi tại Giải Vô địch quốc gia - Tiền Phong Marathon 2026 cho thấy ranh giới giữa thành tích phong trào và đỉnh cao đang được thu hẹp.

Một vận động viên không thuộc hệ thống đào tạo nào, cũng không được đầu tư bài bản, song vẫn chen chân vào hàng ngũ ngôi sao (elite). Điều này đặt ra câu hỏi cho điền kinh Việt Nam: Chúng ta có đang bỏ sót những tài năng tương tự, bởi nếu được đầu tư đúng mức, Anh Khôi sẽ tiến xa.



