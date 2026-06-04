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Lao động

Gần 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ trong 1 tháng

G.Nam

(NLĐO) - Theo số liệu thống kê, trong tháng 5-2026, Việt Nam có 11.948 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 3.930 lao động nữ

Các thị trường tiếp nhận lao động chủ lực tiếp tục là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Cụ thể, Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu với 5.764 lao động (1.664 lao động nữ), tiếp đến là Nhật Bản với 4.608 lao động (2.096 lao động nữ).

Các thị trường khác gồm: Hàn Quốc 423 lao động (11 lao động nữ), Trung Quốc 396 lao động, Singapore 127 lao động, Slovakia 96 lao động (37 lao động nữ), Hy Lạp 96 lao động (15 lao động nữ) và một số thị trường khác.

Gần 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ trong 1 tháng - Ảnh 1.

Các thị trường tiếp nhận lao động chủ lực tiếp tục là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc)

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã đưa 53.159 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 47,5% kế hoạch năm (112.000 lao động).

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 24.030 lao động (10.750 lao động nữ), chiếm gần một nửa tổng số. Đứng thứ hai là Đài Loan (Trung Quốc) với 21.104 lao động (6.752 lao động nữ).

Các thị trường còn lại gồm: Hàn Quốc 3.217 lao động, Trung Quốc 1.498 lao động, Singapore 704 lao động, Hy Lạp 441 lao động (126 lao động nữ), Nga 344 lao động (155 lao động nữ) và các thị trường khác.

Với tiến độ hiện tại, hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2026 được đánh giá đang bám sát kế hoạch, trong đó khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

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