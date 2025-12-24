HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tin vui cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Huỳnh Như

(NLĐO) - Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) sắp được tăng lương cơ bản lên 29.500 Đài tệ/tháng, kèm điều chỉnh mức đóng bảo hiểm

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab – Bộ Nội vụ), cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức thông báo tăng lương cơ bản theo lộ trình được phê duyệt, áp dụng cho cả lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại thị trường này.

Từ ngày 1-1-2026, lao động Việt Nam đang làm việc tại đây sẽ được hưởng mức lương cơ bản mới cùng các điều chỉnh về bảo hiểm, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và bảo đảm tốt hơn các quyền lợi an sinh.

Cụ thể, mức lương cơ bản của người lao động được điều chỉnh lên 29.500 Đài tệ/tháng. Cùng với việc tăng lương, mức đóng các loại bảo hiểm của người lao động cũng được điều chỉnh tương ứng.

Tin vui cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được tăng lương cơ bản lên 29.500 Đài tệ/tháng từ ngày 1-1-2026.

Đối với bảo hiểm lao động, tổng mức đóng là 11,5% lương cơ bản, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động đóng 20% và chính quyền sở tại hỗ trợ 10%. Với mức lương cơ bản mới, lao động nước ngoài sẽ đóng khoảng 679 Đài tệ/tháng. Riêng người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc tham gia bảo hiểm lao động.

Trong khi đó, bảo hiểm y tế có tổng mức đóng 5,17% lương cơ bản, gồm 60% do chủ sử dụng lao động đóng, 30% do người lao động đóng và 10% do chính quyền sở tại hỗ trợ. 

Theo đó, lao động nước ngoài sẽ đóng khoảng 458 Đài tệ/tháng

Bảo hiểm y tế được áp dụng bắt buộc đối với tất cả người lao động, bao gồm cả lao động làm việc trong gia đình.

Nhật Bản dự kiến siết số lao động nước ngoài từ năm 2027

Nhật Bản dự kiến siết số lao động nước ngoài từ năm 2027

(NLĐO) - Nhật Bản dự kiến giới hạn số lao động nước ngoài theo chương trình đào tạo việc làm mới từ năm tài chính 2027, trong bối cảnh siết quản lý nhập cư

Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa tiền

(NLĐO) - Người lao động nâng cao cảnh giác trước tình trạng một số đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) để lừa đảo

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vượt 140.000 người, đứng thứ hai về số lượng

(NLĐO) - Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của lao động Việt Nam, với hơn 149.000 người đang làm việc, đứng thứ hai về số lao động nước ngoài tại nước này

