Chiều 9-1, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa dương tính với virus dịch tả heo châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Gần 14.000 sản phẩm pate cột đèn của Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị nhiễm dịch tả heo châu Phi

Theo đó, số lượng gồm 790 kg thịt heo nạc của Lê Bá Doanh (phường An Biên, TP Hải Phòng) và 484,5 kg thịt heo nạc của Trịnh Hà Việt (xã Hà Bắc, TP Hải Phòng); 132.379,5 kg thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ngoài ra, còn có số lượng lớn sản phẩm đã được chế biến, thành phẩm gồm 4.141,3 kg chả giò rế, 3.285,6 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Các hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella spp bảo quản tại kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long gồm 13.661,8 kg bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long; 8.205 kg da gà đông lạnh nhập khẩu, 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Đối tượng tiêu hủy theo đề nghị của Công ty CP đồ hộp Hạ Long tại Công văn số 89/2025/CV-ĐHHL về việc hỗ trợ tiêu hủy sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả heo châu phi do hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp gồm 134 thùng, 10 hộp (trong mỗi thùng có 48 hộp) pate cột đèn, loại 90 gam/hộp, ngày sản xuất 6.9.2025; Pate cột đèn, loại 150 gam/hộp, ngày sản xuất 7.9.2025 gồm 156 thùng, 23 hộp (trong mỗi thùng có 48 hộp). Tổng số hộp pate bị tiêu hủy là 13.953 hộp.

Toàn bộ số hàng này được vận chuyển trên 7 xe ô tô do Công ty CP đồ hộp Hạ Long thuê của các đơn vị có chức năng vận tải đến nơi tiêu hủy tại Khu xử lý Đình Vũ - Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng, địa chỉ khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

Trên xe có gắn phù hiệu "XE CHỞ TANG VẬT, VẬT CHỨNG ĐI TIÊU HUỶ", được che bạt kín trong quá trình vận chuyển, rắc vôi bột, phun khử trùng để không làm lây nhiễm mầm bệnh ra ngoài môi trường. Việc tiêu hủy bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 19-11, kết thúc lúc 22 giờ cùng ngày. Quá trình tiêu hủy thực hiện đúng quy định.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long "cửa đóng then cài"

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Cho "ra lò" nhiều sản phẩm từ thịt heo nhiễm bệnh, doanh nghiệp vô can?

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

5/9 đối tượng bị khởi tố trong vụ án

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, khi hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho doanh nghiệp để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ để đưa ra thị trường, Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho biết 9 người bị bắt giữ, khởi tố trong vụ thu mua thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi đều là người bên ngoài; không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty.

Đáng chú ý, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nói chỉ là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ. Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.