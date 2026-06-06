Gần 1.500 cán bộ, đảng viên phường Tăng Nhơn Phú học tập Nghị quyết 09-NQ/TW

Ngày 6-6, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức tiếp sóng trực tuyến hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Hội trường Thành ủy TPHCM đến 2 điểm cầu chính tại phường gồm Hội trường Trung tâm Chính trị phường, Hội trường UBND phường và được tiếp sóng đến 40 điểm cầu cơ sở với sự tham dự của gần 1.500 cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động và các lực lượng trên địa bàn.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Hội trường Thành ủy TPHCM

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Chính trị phường có bà Huỳnh Thị Thanh Hiền - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM; các nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM, Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (cũ); ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Chính trị phường Tăng Nhơn Phú.

Tại điểm cầu UBND phường có bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND phường Tăng Nhơn Phú.





Tiếp sóng hội nghị tại các điểm cầu cơ sở trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.

Theo Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương dành cho TPHCM.

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng thời, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị trong quá trình xây dựng, phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới.