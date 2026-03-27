Phường Tăng Nhơn Phú tập trung cải cách hành chánh, chuyển đổi số

Ngày 27-3, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự hội nghị có ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội của phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả nổi bật mà phường đạt được trong thời gian đầu năm 2026 là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú - báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại hội nghị.

Trong quý I, địa phương tập trung triển khai các nội dung liên quan đến đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm.

Trong đó, tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2); Dự án thành phần 2 Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 TPHCM; Dự án xây dựng Trường Trung học Hiệp Phú; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao.

Về công tác quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, phường tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến hẻm 175, hẻm 177 đường Đình Phong Phú và tuyến đường Trương Văn Thành.

Ngoài ra, phường cũng kịp thời kiến nghị thực hiện duy tu, sửa chữa, khắc phục các bất cập về hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh theo danh mục được giao quản lý, vận hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đạt được trong quý I/2026.

Ông Đặng Quốc Toàn đề nghị thời gian tới phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chi đúng, chi đủ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến nhiệm vụ quý II/2026, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú cho biết đây là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường Vành đai 2, Khu Công nghệ cao và đường Lã Xuân Oai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.