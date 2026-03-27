Phường Tăng Nhơn Phú tập trung cải cách hành chánh, chuyển đổi số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Tăng Nhơn Phú tập trung cải cách hành chánh, chuyển đổi số

Huyền Trân

(NLĐO) - Quý I/2026, phường Tăng Nhơn Phú đã tập trung triển khai các nội dung liên quan đến đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường.

Ngày 27-3, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự hội nghị có ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội của phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả nổi bật mà phường đạt được trong thời gian đầu năm 2026 là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ: HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú - báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại hội nghị.

Trong quý I, địa phương tập trung triển khai các nội dung liên quan đến đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm.

Trong đó, tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2); Dự án thành phần 2 Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 TPHCM; Dự án xây dựng Trường Trung học Hiệp Phú; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao.

Về công tác quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, phường tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến hẻm 175, hẻm 177 đường Đình Phong Phú và tuyến đường Trương Văn Thành. 

Đại biểu tham dự nghe báo cáo tại hội nghị.

Ngoài ra, phường cũng kịp thời kiến nghị thực hiện duy tu, sửa chữa, khắc phục các bất cập về hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh theo danh mục được giao quản lý, vận hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đạt được trong quý I/2026. 

Ông Đặng Quốc Toàn đề nghị thời gian tới phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chi đúng, chi đủ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ: HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH - Ảnh 5.

Ông Đặng Quốc Toàn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TPHCM cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ: HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến nhiệm vụ quý II/2026, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú cho biết đây là giai đoạn quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. 

Phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường Vành đai 2, Khu Công nghệ cao và đường Lã Xuân Oai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Xuân Hòa đặt mục tiêu hoàn thành đánh số nhà xong trước 30-4

(NLĐO) - Hướng đến chào mừng ngày 30-4-2026, phường Xuân Hòa đặt mục tiêu hoàn thành việc đánh số nhà, 100% tuyến đường trên địa bàn phủ rợp cờ Tổ quốc

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

(NLĐO) - Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ

TOD kích hoạt nguồn thu từ đất đô thị

(NLĐO) - Hội thảo TOD tại TPHCM nhấn mạnh vai trò metro, cơ chế đặc thù và giải pháp khai thác quỹ đất, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo