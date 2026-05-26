Phường Tăng Nhơn Phú vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn, chuyển đổi số mạnh mẽ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường Tăng Nhơn Phú vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn, chuyển đổi số mạnh mẽ

Huyền Trân

(NLĐO) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tăng Nhơn Phú đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường.

Báo cáo kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, ông Trịnh Minh Tài - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tăng Nhơn Phú cho biết sau gần 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định.

Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 1.

Ông Trịnh Minh Tài - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tăng Nhơn Phú báo cáo tham luận tại hội nghị.

Theo ông Trịnh Minh Tài, bộ máy hành chính phường được kiện toàn theo hướng tinh gọn gồm 3 cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời tổ chức lại 19 đơn vị sự nghiệp giáo dục và thành lập thêm nhiều đơn vị sự nghiệp mới. Đến nay, toàn bộ 86 khu phố cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 1-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú đã tiếp nhận hơn 48.000 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 91%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100% giúp phường xếp loại xuất sắc trên Bản đồ thể chế của TPHCM.

Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 2.
Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự hội nghị theo dõi video clip Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp trên địa bàn phường. 

Tuy nhiên, lực lượng cán bộ tại địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng mạnh sau khi phân cấp, phân quyền về cơ sở. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm từ 2-3 lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu. Ngoài ra, dữ liệu dân cư và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế gây áp lực lớn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, nhận định sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tăng Nhơn Phú đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, không để gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết công việc. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được quan tâm thực hiện góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại hội nghị.

Dù vậy, theo ông, địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như áp lực công việc ngày càng lớn, nhân sự ở một số lĩnh vực còn thiếu, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện.

Chỉ đạo định hướng cho thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 5.
Phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 6.

Ông Lê Hồng Thông - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và bà Nguyễn Thị Bảo Trâm - Đại diện Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

img
img

Ông Lê Hồng Thông - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú cũng đã biểu dương, khen thưởng 95 tập thể và 95 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tăng Nhơn Phú là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và phục vụ người dân ngay từ cơ sở.

Theo báo cáo của UBND phường, địa phương hiện duy trì hoạt động của 86 tổ công nghệ số cộng đồng tại 86 khu phố nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số và tuyên truyền chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, phường triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ như Zalo Official Account tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính, Trung tâm Camera AI phục vụ giám sát an ninh trật tự và ứng dụng "SOS khu phố Tăng Nhơn Phú". Đến nay, ứng dụng "SOS khu phố Tăng Nhơn Phú" đã ghi nhận 290 lượt tải, trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân trong việc phản ánh các vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Thông qua ứng dụng, các phản ánh liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, hạ tầng đô thị và các vấn đề phát sinh tại khu dân cư được tiếp nhận, chuyển xử lý nhanh chóng. Theo UBND phường, tỉ lệ xử lý phản ánh đạt 100%, góp phần giúp chính quyền nắm bắt kịp thời dư luận và giải quyết các khó khăn của người dân ngay từ cơ sở.

Tin liên quan

Hơn 3.000 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 79, Nghị quyết 80

Hơn 3.000 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 79, Nghị quyết 80

(NLĐO) - Qua hội nghị, đội ngũ đảng viên phường đã cập nhật kịp thời tình hình thời sự cũng như nắm vững các nội dung cốt lõi của các nghị quyết của Trung ương.

Ấm tình Tháng Công nhân ở phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Chuỗi hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú được thực hiện với tổng kinh phí chăm lo ước tính hơn 320 triệu đồng.

Phường Tăng Nhơn Phú tăng tốc thực hiện các mục tiêu đề ra

(NLĐO) - Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, phường Tăng Nhơn Phú đã hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra.

hội nghị TPHCM chính quyền 2 cấp phường Tăng Nhơn Phú sơ kết 1 năm chính quyền 2 cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo