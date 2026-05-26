Phường Tăng Nhơn Phú vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn, chuyển đổi số mạnh mẽ

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường.

Báo cáo kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, ông Trịnh Minh Tài - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tăng Nhơn Phú cho biết sau gần 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định.

Theo ông Trịnh Minh Tài, bộ máy hành chính phường được kiện toàn theo hướng tinh gọn gồm 3 cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời tổ chức lại 19 đơn vị sự nghiệp giáo dục và thành lập thêm nhiều đơn vị sự nghiệp mới. Đến nay, toàn bộ 86 khu phố cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 1-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú đã tiếp nhận hơn 48.000 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 91%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100% giúp phường xếp loại xuất sắc trên Bản đồ thể chế của TPHCM.

Tuy nhiên, lực lượng cán bộ tại địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng mạnh sau khi phân cấp, phân quyền về cơ sở. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm từ 2-3 lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu. Ngoài ra, dữ liệu dân cư và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế gây áp lực lớn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, nhận định sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tăng Nhơn Phú đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, không để gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết công việc. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được quan tâm thực hiện góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dù vậy, theo ông, địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như áp lực công việc ngày càng lớn, nhân sự ở một số lĩnh vực còn thiếu, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện.

Chỉ đạo định hướng cho thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ông Lê Hồng Thông - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và bà Nguyễn Thị Bảo Trâm - Đại diện Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú cũng đã biểu dương, khen thưởng 95 tập thể và 95 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.