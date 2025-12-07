HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Gần 18.000 dấu chân quái vật "xới nát" công viên quốc gia

Anh Thư

(NLĐO) - "Xa lộ quái vật" với gần 18.000 dấu chân, dấu chân bơi và các loại dấu vết khác đã được khai quật ở Bolivia.

Theo Sci-NewsCNN, phát hiện ngoạn mục đến từ địa điểm Carreras Pampa nằm trong Công viên Quốc gia Torotoro - Bolivia, nơi từng là một vùng bờ biển trong "kỷ nguyên quái vật", tức thời của khủng long.

Các cuộc khai quật kéo dài trong nhiều năm đã làm lộ ra một "xa lộ quái vật", được tạo nên bởi hàng loạt dãy dấu chân kéo dài.

Gần 18.000 dấu chân quái vật "xới nát" công viên quốc gia - Ảnh 1.

Cận cảnh các dấu chân quái vật được tìm thấy tại công viên quốc gia của Bolivia - Ảnh: Raúl Esperante

Tại Torotoro, tổng cộng 16.600 dấu chân khủng long chân thú đã được ghi nhận, bao gồm các dấu vết thuộc 1.321 dãy dấu chân và 289 dấu chân đơn lẻ.

Ngoài ra, họ cũng tìm thấy 1.378 "dấu chân bơi", là dấu vết mà những loài quái vật cổ đại này để lại khi chống chân xuống bùn lúc bơi hoặc đang ở trong trạng thái nửa bơi nửa lội. Các dấu chân bơi này cũng hợp thành 280 dãy.

Một số dãy dấu chân còn kèm theo cả vết đuôi.

Những dấu vết này có kích thước từ nhỏ (dưới 10 cm) đến lớn (trên 30 cm) và ghi lại nhiều hành vi khác nhau của khủng long, bao gồm chạy, bơi, kéo đuôi và thậm chí là rẽ gấp.

Viết trên tạp chí khoa học PLoS ONE, nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Raúl Esperante từ Viện Nghiên cứu Khoa học địa chất (Mỹ) cho biết có tới 80% đàn quái vật là khủng long cỡ nhỏ, có chiều cao tính đến hông chỉ khoảng 0,65-1,15 m.

Hầu hết đường mòn dấu chân đều theo cùng một hướng Tây Bắc - Đông Nam, với các vết gợn sóng lưu lại trong trầm tích. Nhìn một cách tổng quan, những dãy dấu chân này giống như hợp thành một xa lộ lớn, có thể từng chạy dọc theo bờ biển cổ đại.

"Di chỉ dấu chân khủng long Carreras Pampas lập kỷ lục thế giới mới về số lượng dấu chân khủng long riêng lẻ, dấu vết liên tục, dấu vết đuôi và dấu vết bơi lội" - các tác giả cho biết.

Sự phong phú chưa từng có này cho thấy đây từng là khu vực có "mật độ giao thông" cao và hướng song song của nhiều dãy dấu chân có thể chỉ ra cách các nhóm khủng long di chuyển cùng nhau.

Họ nói thêm: "Vẫn còn nhiều dấu chân cần được khám phá tại địa điểm này và những nơi khác ở Bolivia. Địa điểm này là một cửa sổ tuyệt đẹp nhìn vào quá khứ của khu vực".

Có vẻ không "hoành tráng" như hóa thạch dạng xương, nhưng hóa thạch dấu chân thực ra là "báu vật" trong ngành cổ sinh vật học.

Chúng có thể giúp các nhà khoa học tái hiện lại chính xác dáng vẻ bên ngoài của bàn chân con khủng long đó, biết được rõ hơn các chi tiết như da, móng; đồng thời hiểu thêm về tập tính và hành vi của loài, ước lượng được hình dạng cơ thể... dựa trên cách chúng di chuyển và để lại các dấu vết.

Tin liên quan

Bí ẩn quan tài treo ở Trung Quốc, Việt Nam dần hé lộ

Bí ẩn quan tài treo ở Trung Quốc, Việt Nam dần hé lộ

(NLĐO) - Trên một số vách núi ở Trung Quốc và Đông Nam Á có những chiếc quan tài bí ẩn được treo bởi những nhóm dân cư cũng vô cùng bí ẩn.

Một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy một thứ đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm, ở nơi mà họ cho rằng từng hiện diện sự sống ngoài hành tinh.

Phát hiện kỳ bí: Người đầu vuông trong mộ cổ

(NLĐO) - Một bộ hài cốt với hộp sọ hình vuông đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ hơn ngàn năm tuổi ở Mexico.

quái vật hóa thạch khủng long dấu chân xa lộ quái vật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo