Giáo dục

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO) - Từ một trung tâm đào tạo ngắn hạn, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng - Trường ĐH Luật TPHCM đã vươn mình trở thành đối tác chiến lược của hơn 200 doanh nghiệp.

Được thành lập từ đầu năm 2007 với tên gọi Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, đơn vị đã trải qua hành trình 19 năm nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu khắt khe của xã hội. Tháng 8-2024, một cột mốc quan trọng đã được xác lập khi Hội đồng trường Trường ĐH Luật TPHCM ban hành nghị quyết đổi tên đơn vị thành Viện Đào tạo và Bồi dưỡng.

Những con số "biết nói"

Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là tên gọi mà còn khẳng định vị thế chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về pháp luật, quản trị, ngoại ngữ pháp lý và tin học.

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật ở lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Viện Đào tạo và Bồi dưỡng phối hợp cùng Sở GD-ĐT TPHCM bồi dưỡng kỹ năng pháp chế cho người làm công tác giáo dục.

Với chức năng là đơn vị kết nối giữa học thuật và thực tiễn, viện đã thiết lập một hệ sinh thái đào tạo ấn tượng với 20 chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính yếu về kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng thuộc nhiều lĩnh vực thường xuyên được chiêu sinh; 300 khóa đào tạo, bồi dưỡng đã được tổ chức; trên 10.000 lượt học viên đã tham gia các khóa học.

Khác với lối đào tạo lý thuyết đơn thuần, viện chú trọng đặc biệt vào các thao tác quản trị rủi ro pháp lý – khâu "sống còn" đối với công tác pháp chế tại doanh nghiệp.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, luôn nhấn mạnh về sứ mệnh của viện trong hoạt động đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp cần chú trọng tập trung vào các kỹ năng đặc thù của lĩnh vực pháp luật. Đó là kỹ năng nhận diện những rủi ro pháp lý lộ diện và tiềm ẩn; hướng dẫn những giải pháp nhằm phòng ngừa các rủi ro từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng; đặc biệt là kỹ năng xử lý tranh chấp phát sinh bằng thương lượng và tố tụng trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp; kỹ năng tra cứu văn bản; tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả trong nghề pháp chế…

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Luật TPHCM đón năm mới cùng giảng viên, chuyên viên cộng tác trong hoạt động của viện

Bước chuyển mình lên tầm vóc mới

Theo ThS-giảng viên chính Trịnh Anh Nguyên, Viện trưởng Viện Đào tạo và Bồi dưỡng, niềm tin của học viên dành cho viện bắt nguồn từ việc thay đổi nhận thức về pháp luật qua các khóa học. Pháp luật không nên được hiểu là công cụ tạo ra áp lực mà là đòn bẩy mang lại giá trị thực chất.

"Lỏng lẻo pháp lý chưa hẳn đã là rủi ro, chặt chẽ pháp lý cũng chưa hẳn đã thực sự an toàn. Tại bàn tròn doanh nghiệp, chúng tôi nói về luật đời, luật chơi và luật lệ để chốt lại bằng luật pháp – thứ bao trùm nhất để hướng doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững" – ThS Nguyên nhấn mạnh.

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 4.

Ban lãnh đạo, các chuyên viên, giảng viên, luật sư thỉnh giảng của viện

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 5.

Họp xây dựng chương trình đào tạo cùng Phòng chức năng của đơn vị thuộc Tập đoàn Hoa Sen

Gần 20 năm làm điểm tựa pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp - Ảnh 6.

Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chuyên viên thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Không chỉ dừng lại sau mỗi khóa học, viện còn triển khai chính sách tư vấn ban đầu miễn phí cho các học viên và cựu học viên. Đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ các sự vụ pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành nội bộ cũng như giao dịch với đối tác bên ngoài, không ngừng khẳng định uy tín chuyên môn và kỹ năng trước các học viên, đối tác.

Chính sự tận tâm này đã giúp viện trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhiều đơn vị. Sau gần hai thập kỷ, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam.

Trường ĐH Luật TPHCM chung tay nâng cao năng lực pháp lý cho ngành giáo dục

Trường ĐH Luật TPHCM chung tay nâng cao năng lực pháp lý cho ngành giáo dục

(NLĐO) - Các khóa học bồi dưỡng pháp lý do nhà trường tổ chức, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đã thu hút đông đảo học viên trên cả nước tham gia.

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (1976-2025), Trường ĐH Luật TP HCM đã khẳng định vị thế

Trường ĐH Luật TPHCM trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý

(NLĐO) - Người học có thể dùng AI để hỗ trợ tóm lược, hệ thống hóa nội dung nhưng cần trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu, bảo đảm tính nhất quán toàn bộ luận án.

