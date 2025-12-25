HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Luật TPHCM chung tay nâng cao năng lực pháp lý cho ngành giáo dục

Huế Xuân

(NLĐO) - Các khóa học bồi dưỡng pháp lý do nhà trường tổ chức, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đã thu hút đông đảo học viên trên cả nước tham gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ pháp chế theo Nghị định 56/2024/NĐ-CP, Trường ĐH Luật TPHCM liên tục khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý. Hoạt động này góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước cho các Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc.

Nhiều khóa học thiết thực

Tháng 8-2025, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng thuộc Trường ĐH Luật TPHCM đã khai giảng khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho người làm công tác pháp chế giáo dục". Khóa học thu hút 97 học viên là các cán bộ quản lý và chuyên viên từ 26 trường ĐH, học viện của 7 tỉnh, thành phố.

Trường ĐH Luật TPHCM nâng cao năng lực pháp lý ngành giáo dục - Ảnh 1.

TS Nguyễn Như Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT), phát biểu khai giảng

Trường ĐH Luật TPHCM nâng cao năng lực pháp lý ngành giáo dục - Ảnh 2.

Học viên hoàn thành khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho người làm công tác pháp chế giáo dục"

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn, giúp các học viên cập nhật kiến thức pháp luật và rèn luyện kỹ năng vận dụng thực tiễn trong công việc.

"Khóa học này là một phần quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác pháp chế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành GD-ĐT trong bối cảnh hiện đại. Các học viên hoàn thành khóa học bao gồm bài tiểu luận sẽ được cấp chứng chỉ của trường" – GS-TS Đỗ Văn Đại cho biết.

TS Nguyễn Như Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT), khẳng định việc Bộ GD-ĐT giao Trường ĐH Luật TPHCM trọng trách triển khai khóa học này thể hiện sự kỳ vọng lớn vào chất lượng đào tạo. Ông nhấn mạnh các khóa học không chỉ giúp học viên tiếp thu kiến thức chuyên sâu mà còn trang bị các kỹ năng cần thiết, phục vụ hiệu quả cho công việc và sự phát triển cá nhân.

Nhiều vấn đề pháp lý được làm rõ

Tháng 11-2025, Trường ĐH Luật TPHCM đã phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu "Kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế ngành giáo dục" dành cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên công tác tại Sở GD-ĐT và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD-ĐT của tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu khai giảng, ThS Nguyễn Lâm Bình, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Bồi dưỡng, kỳ vọng khóa học sẽ góp phần nâng cao năng lực pháp lý, kỹ năng xử lý công việc và khả năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục của tỉnh.

Trường ĐH Luật TPHCM nâng cao năng lực pháp lý ngành giáo dục - Ảnh 3.

Trường ĐH Luật TPHCM nâng cao năng lực pháp lý ngành giáo dục - Ảnh 4.

Khóa học đã diễn ra sôi nổi với sự trao đổi tích cực giữa học viên và giảng viên, báo cáo viên.

Khóa học triển khai hệ thống chuyên đề bao quát toàn diện hoạt động pháp chế trong cơ sở giáo dục, từ tổng quan ngành GD-ĐT, kỹ năng soạn thảo văn bản, công tác tuyên truyền - phổ biến pháp luật, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, đến tổ chức pháp chế, quản lý nhà nước hai cấp, hệ thống văn bản nội bộ, theo dõi thi hành pháp luật cùng các nội dung quan trọng khác như kỹ năng tư vấn pháp lý, xử lý tranh chấp, rà soát - sửa đổi quy chế, tổ chức hoạt động pháp chế tại đơn vị và các tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn.

Theo ThS Trịnh Anh Nguyên, Viện trưởng Viện Đào tạo và Bồi dưỡng, trong khóa bồi dưỡng có rất nhiều vấn đề pháp lý thực tiễn được giáo viên đặt ra để bàn luận như kỹ năng đàm phán, rà soát các điều khoản hợp đồng đưa học sinh đi dã ngoại nhằm tránh những rủi ro cho trường; tính pháp lý của sổ liên lạc điện tử giữa công ty cung cấp phần mềm và nhà trường; phòng ngừa những rủi ro pháp lý từ ban đại diện cha mẹ học sinh; phòng ngừa rủi ro trong xử lý khi chấm dứt quan hệ lao động giữa nhà trường và người lao động…

Trường ĐH Luật TPHCM nâng cao năng lực pháp lý ngành giáo dục - Ảnh 5.

Các học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ của trường

Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhân sự trong hoạt động pháp chế học đường ở các trường CĐ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cũng được người học quan tâm, thảo luận.

Tin liên quan

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (1976-2025), Trường ĐH Luật TP HCM đã khẳng định vị thế

Trường ĐH Luật TPHCM trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý

(NLĐO) - Người học có thể dùng AI để hỗ trợ tóm lược, hệ thống hóa nội dung nhưng cần trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu, bảo đảm tính nhất quán toàn bộ luận án.

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

Ngày 7-12, Trường ĐH Luật TP HCM công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

tỉnh Khánh Hòa giảng viên bồi dưỡng giáo dục Pháp lý Trường ĐH Luật TPHCM sinh viên giáo viên năng lực pháp lý
