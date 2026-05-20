Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Hải Đường

(NLĐO) – Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh mong muốn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Trong 2 ngày 19 và 20-5, tại Trường THPT Võ Văn Tần và Trường THPT Tân An, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe máy an toàn cho gần 2.000 học sinh khối lớp 10.

Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 1.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và cách xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường

Các học sinh tham gia tập huấn đến từ nhiều trường trên địa bàn, gồm: THPT Võ Văn Tần, THPT Đức Hòa, THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo, THPT Tân An, THPT Hùng Vương, Trường TH-THCS-THPT Hà Long và Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ CSGT đã tuyên truyền những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và cách xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh hiện nay.

Bên cạnh phần lý thuyết sinh động, các em học sinh còn được trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống thực tế trên sân tập và hào hứng tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi có thưởng về kiến thức an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Trường Tiên - Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh – cho biết tính đến nay, đơn vị đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại hơn 31 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh, thu hút khoảng 11.000 học sinh tham gia.

Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 2.
Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 3.

Buổi tập huấn thu hút gần 2.000 học sinh lớp 10 tham gia

Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 4.
Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 5.
Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 6.
Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 7.
Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn lái xe an toàn - Ảnh 8.

Học sinh tham gia lớp tân huấn rất hào hứng khi được cán bộ CSGT hướng dẫn lái xe máy an toàn.

Chương trình luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ phía nhà trường và lực lượng công an cơ sở, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, định hình văn hóa giao thông cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Thông qua chương trình, lực lượng CSGT mong muốn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi thanh thiếu niên, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh" - thượng tá Tiên chia sẻ.

Tin liên quan

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Biểu dương điển hình học Bác, loạt dự án hơn 10 tỉ USD, CSGT siết vi phạm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Biểu dương điển hình học Bác, loạt dự án hơn 10 tỉ USD, CSGT siết vi phạm

(NLĐO) - Từ những điển hình học Bác đến các công trình tỉ USD đang tăng tốc để khởi công…, TPHCM có thông tin nổi bật đáng chú ý trong ngày 19-5

CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này ở 5 phường của TPHCM

(NLĐO) - Trong ngày 18-5, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử phạt 25 tài xế dừng, đỗ xe sai quy định tại 5 phường.

VKSND TPHCM kết luận vụ cựu phóng viên tống tiền CSGT hơn 1,5 tỉ đồng

(NLĐO) - VKSND TPHCM kết luận một cựu phóng viên cùng hai người khác đã tống tiền một số cán bộ CSGT hơn 1,5 tỉ đồng

tỉnh Tây Ninh học sinh lớp 10 đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo