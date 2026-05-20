Gần 2.000 học sinh lớp 10 ở Tây Ninh được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Trong 2 ngày 19 và 20-5, tại Trường THPT Võ Văn Tần và Trường THPT Tân An, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe máy an toàn cho gần 2.000 học sinh khối lớp 10.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và cách xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường

Các học sinh tham gia tập huấn đến từ nhiều trường trên địa bàn, gồm: THPT Võ Văn Tần, THPT Đức Hòa, THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo, THPT Tân An, THPT Hùng Vương, Trường TH-THCS-THPT Hà Long và Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ CSGT đã tuyên truyền những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và cách xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trên đường.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh hiện nay.

Bên cạnh phần lý thuyết sinh động, các em học sinh còn được trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống thực tế trên sân tập và hào hứng tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi có thưởng về kiến thức an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Trường Tiên - Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh – cho biết tính đến nay, đơn vị đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại hơn 31 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh, thu hút khoảng 11.000 học sinh tham gia.

Buổi tập huấn thu hút gần 2.000 học sinh lớp 10 tham gia

Học sinh tham gia lớp tân huấn rất hào hứng khi được cán bộ CSGT hướng dẫn lái xe máy an toàn.

Chương trình luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ phía nhà trường và lực lượng công an cơ sở, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, định hình văn hóa giao thông cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Thông qua chương trình, lực lượng CSGT mong muốn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi thanh thiếu niên, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh" - thượng tá Tiên chia sẻ.