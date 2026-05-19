Thông tin nổi bật ở TPHCM: Biểu dương điển hình học Bác, loạt dự án hơn 10 tỉ USD, CSGT siết vi phạm

Thành ủy TPHCM biểu dương 358 điển hình học Bác

Sáng 19-5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

TPHCM phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

TPHCM sắp khởi công loạt dự án hơn 10 tỉ USD

Hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2-7-2026, thành phố đang đẩy nhanh thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ USD, tương đương hơn 250.000 tỉ đồng.

Cầu Phước Khánh sắp nối mạch toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Những ngày giữa tháng 5, đại công trường cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước thời điểm hợp long dự kiến vào giữa tháng 6-2026. Trên mặt cầu cao hàng chục mét giữa sông Lòng Tàu, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục suốt ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này ở 5 phường của TPHCM

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý 25 tài xế container dừng, đỗ xe trên đường sai quy định vào ngày 18-5 trên 5 phường, gồm: Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp.

Tài xế nói lý do chạy ngược chiều ở TPHCM và bị phạt 19 triệu đồng

P.T.N 30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, được xác định là người lái xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, phường Phước Long, vừa bị Đội CSGT Cát Lái (Thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.

