Pháp luật

VKSND TPHCM kết luận vụ cựu phóng viên tống tiền CSGT hơn 1,5 tỉ đồng

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - VKSND TPHCM kết luận một cựu phóng viên cùng hai người khác đã tống tiền một số cán bộ CSGT hơn 1,5 tỉ đồng

Ngày 17-5, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Lê Văn Lành (SN 1963, cựu phóng viên một tạp chí), Lê Gia Bảo (SN 1995, con ông Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cáo trạng thể hiện ngày 22-4-2025, Tuấn Anh điều khiển xe tay ga chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, khi đến trước nhà số 1220 đường Võ Văn Kiệt (quận 5 cũ) thì bị Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM phát hiện vi phạm chuyển hướng không mở đèn tín hiệu.

Bị kiểm tra, Bảo mạo danh phóng viên nên lực lượng CSGT đưa Tuấn Anh và Bảo đưa về trụ sở công an làm việc.

Kết quả điều tra xác định được bị can Lê Văn Lành đã hướng dẫn, chỉ đạo Tuấn Anh và Bảo sử dụng camera giấu kín để thực hiện việc quay lén quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn TPHCM có thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thao túng, ép buộc họ đưa tiền.

Bằng thủ đoạn này Lành và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 30 bị hại là các cảnh sát giao thông với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền Lành cho Bảo 150 triệu đồng, Lành cho Tuấn Anh 17 triệu đồng, còn lại 1,348 tỉ đồng Lành tiêu xài cá nhân.

Hành vi của ông Lê Văn Lành, Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị can và phòng ngừa chung.

Bà Nguyễn Huỳnh N. là người chung sống như vợ chồng với Lành đã để cho Lành sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nhiều người chuyển đến.

Quá trình điều tra Công an TPHCM đã xác định Như không biết tiền chuyển đến là do Lành phạm tội mà có vì nội dung chuyển tiền chỉ ghi "Mua báo, chuyển tiền gạo, tiền mua báo, chuyển anh Lành" nên cơ quan điều tra không xử lý N. về hành vi đồng phạm là có căn cứ.


Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày

