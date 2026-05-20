Khởi công khu tái định cư đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công khu tái định cư đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương phối hợp chặt chẽ, quản lý nghiêm tiến độ

Ngày 20-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư xã Hòa Khánh. Đây là hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

Khởi công Khu tái định cư đường Vành đai 4 TPHCM tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công

Khu tái định cư Hòa Khánh là khu tái định cư đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh, có diện tích hơn 30 ha, dự kiến bố trí gần 1.400 lô nền cho người dân thuộc 3 xã Hòa Khánh, Hậu Nghĩa và Đức Lập.

Việc triển khai khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo mặt bằng sạch để thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh và cả vùng.

"Việc khởi công Khu tái định cư Hòa Khánh có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Tỉnh xác định tái định cư không chỉ là hạng mục kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội quan trọng. Khu tái định cư sau khi hoàn thành phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân an cư, ổn định cuộc sống" - ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Khởi công Khu tái định cư đường Vành đai 4 TPHCM tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh - Ảnh 2.

Việc khởi công Khu tái định cư Hòa Khánh có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương phối hợp chặt chẽ, quản lý nghiêm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ dự án và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của vùng và cả nước.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Toàn tuyến dài gần 160 km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỉ đồng. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài lớn nhất toàn tuyến là khoảng 78,3 km.


Tin liên quan

Tây Ninh quyết tâm xây dựng hơn 14.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Tây Ninh quyết tâm xây dựng hơn 14.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư các dự án đã khởi công phải áp dụng công nghệ hiện đại, cam kết hoàn thành trước ngày 31-12

Tây Ninh: Xử phạt hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu

(NLĐO) - Dù đã ký cam kết nhưng Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu ở tỉnh Tây Ninh vẫn có dấu hiệu tái phạm về môi trường.

Cận cảnh hơn 2 km cuối cùng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ hoàn thiện

(NLĐO)- Dù phần lớn đã thảm nhựa nhưng hơn 2 km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh vẫn bề bộn nên chưa thể thông toàn tuyến

tỉnh Tây Ninh Chủ tịch UBND tỉnh khu tái định cư đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo