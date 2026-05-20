Khởi công khu tái định cư đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh

Ngày 20-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư xã Hòa Khánh. Đây là hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án đường Vành đai 4 TPHCM.

Khu tái định cư Hòa Khánh là khu tái định cư đầu tiên của dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh, có diện tích hơn 30 ha, dự kiến bố trí gần 1.400 lô nền cho người dân thuộc 3 xã Hòa Khánh, Hậu Nghĩa và Đức Lập.

Việc triển khai khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo mặt bằng sạch để thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh và cả vùng.

"Việc khởi công Khu tái định cư Hòa Khánh có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Tỉnh xác định tái định cư không chỉ là hạng mục kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội quan trọng. Khu tái định cư sau khi hoàn thành phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân an cư, ổn định cuộc sống" - ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương phối hợp chặt chẽ, quản lý nghiêm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ dự án và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của vùng và cả nước.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Toàn tuyến dài gần 160 km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỉ đồng. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài lớn nhất toàn tuyến là khoảng 78,3 km.



