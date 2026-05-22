Lao động

Vì sao nhiều người chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH?

D.Thu

(NLĐO) - Ngày càng nhiều người lao động chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH để giữ cơ hội hưởng lương hưu và quyền lợi an sinh lâu dài.

Thay vì nhận BHXH một lần để giải quyết khó khăn trước mắt, ngày càng nhiều người lao động lựa chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH nhằm tiếp tục tích lũy thời gian đóng, duy trì cơ hội hưởng lương hưu và bảo đảm an sinh lâu dài khi về già.

Vì sao nhiều người chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH? - Ảnh 1.

Người lao động tìm hiểu các chinh sách về BHXH, BHYT

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024, người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa nhận BHXH một lần hoặc chưa hưởng trợ cấp hằng tháng thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đã tham gia BHXH để cộng nối khi tiếp tục tham gia trở lại.

Trên thực tế, sau khi nghỉ việc, nhiều lao động từng cân nhắc rút BHXH một lần để có khoản tài chính trước mắt. Tuy nhiên, việc nhận BHXH một lần đồng nghĩa chấm dứt toàn bộ thời gian đã đóng, không còn cơ hội hưởng lương hưu hằng tháng, thẻ BHYT khi về già và các chế độ an sinh lâu dài khác.

Trong khi đó, bảo lưu thời gian tham gia BHXH giúp người lao động giữ lại toàn bộ quá trình đã đóng để tiếp tục cộng nối khi tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện trong tương lai. Đây được xem là giải pháp giúp duy trì cơ hội hưởng lương hưu, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Đáng chú ý, Luật BHXH năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, đã giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định mới được đánh giá tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tích lũy đủ thời gian tham gia BHXH và tiếp cận chế độ hưu trí.

Không chỉ bảo đảm quyền hưởng lương hưu, việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH còn giúp người lao động duy trì các quyền lợi về BHYT và chế độ tử tuất. Người hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm.

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, thân nhân người tham gia BHXH hoặc người đang hưởng lương hưu cũng được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thời gian bảo lưu BHXH không bị giới hạn. Sau khi nghỉ việc, người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới hoặc đóng BHXH tự nguyện để nối tiếp thời gian đã tích lũy trước đó.

Đối với nhiều lao động trung niên, nhất là lao động tự do hoặc mất việc ở độ tuổi ngoài 40, bảo lưu thời gian tham gia BHXH được xem là lựa chọn phù hợp để duy trì cơ hội hưởng lương hưu.

Thời gian đã đóng sẽ được cộng dồn khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện để tính hưởng lương hưu sau này. Thực tế, nhiều người chọn đóng BHXH tự nguyện với mức phù hợp thay vì rút BHXH một lần

Vì sao nhiều người chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH? - Ảnh 2.

Bảo lưu thời gian tham gia BHXH để duy trì cơ hội nhận lương hưu

Theo BHXH Việt Nam, ước đến hết tháng 4-2026, cả nước có 222.201 người hưởng BHXH một lần, giảm 24,89% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy ngày càng nhiều người lao động quan tâm hơn đến giá trị an sinh lâu dài của chính sách BHXH, từ đó lựa chọn bảo lưu thời gian tham gia để tiếp tục tích lũy, hướng tới hưởng lương hưu khi về già.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, việc người lao động duy trì tham gia BHXH không chỉ giúp bảo đảm an sinh cho bản thân mà còn tạo nền tảng ổn định cuộc sống khi về già.

Trợ cấp hưu trí xã hội - "tấm lưới an sinh" cho người không có lương hưu

(NLĐO) - Ngoài các quy định mới về chế độ hưu trí, Luật BHXH 2024 còn bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu.

