Toàn cảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sáng 30-8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Khối diễu binh của nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Hoàng Triều

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ với 43 khối, cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an. Đây là bước tổng rà soát quan trọng cuối cùng, nhằm bảo đảm cho lễ chính thức sáng 2-9 diễn ra trang trọng, an toàn tuyệt đối.

Phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt tại hiện trường tường thuật trực tiếp buổi Tổng duyệt.

