Thời sự Xã hội

Xử lý nhiều trường hợp gây mất an ninh trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Quá trình bảo đảm an ninh tại 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80, Công an TP Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 25-8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp có hành vi gây mất trật tự, cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành.

Xử lý nhiều trường hợp gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vất vả ngăn dòng người. Ảnh: Gif

Theo Công an TP Hà Nội, trong 2 ngày 21 và 24-8, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80. 

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Theo đó, trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Xử lý nhiều trường hợp gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 2.

Người dân leo lên xe ô tô để xem diễu binh. Ảnh: OFFB

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24-8, Công an Hà Nội cho biết đã có 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thuộc Công an thành phố trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự. 

Trong quá trình làm việc vụ đã gặp một số nam thanh niên ngông cuồng, coi thường pháp luật, "thông chốt" tông thẳng xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ, hậu quả làm một cán bộ Cảnh sát cơ động bị thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái.

Xử lý nhiều trường hợp gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 3.

Dẫm nát vườn hoa công viên

Công an TP Hà Nội khẳng định tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm. 

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

công an diễu binh mất trật tự xem diễu binh
