Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có"

Ngày 29-8, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 750 tân bác sĩ khóa học 2019 - 2025 thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng và bác sĩ răng hàm mặt.

Các tân bác sĩ ĐH Y Hà Nội tuyên thệ nghề nghiệp trong lễ tốt nghiệp

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đây được xem là một trong những khóa học đặc biệt nhất trong lịch sử đào tạo của nhà trường, khi sinh viên phải trải qua giai đoạn 3 năm đầu đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội điểm nhấn năm nay là lần đầu tiên lễ tốt nghiệp được tổ chức với không gian hội trường ngập tràn hoa tươi, các tân bác sĩ được trao bằng kèm băng đeo in tên như một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong suốt hành trình nghề nghiệp.

"Chưa có thế hệ nào phải đối diện với nhiều thử thách như khóa học này. Việc học tập, giảng dạy bị gián đoạn nghiêm trọng, đặc biệt là thực tập và thực hành lâm sàng. Nhưng nhờ tinh thần sáng tạo, nỗ lực thích ứng, thầy trò vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo, đồng thời góp sức cùng cả nước phòng chống dịch bệnh"- GS Tú nói.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, chúc mừng các tân bác sĩ

Khóa 2019 - 2025 cũng là khóa đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo đổi mới toàn diện cho bác sĩ y khoa. Sinh viên được học theo chuẩn đầu ra quốc tế, tiếp cận phương pháp giảng dạy, đánh giá mới. Sau 6 năm, kết quả đã chứng minh hiệu quả với 100% sinh viên tốt nghiệp, phần lớn đạt loại khá, giỏi, nhiều em đã đỗ bác sĩ nội trú.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, sinh viên phân hiệu Thanh Hóa cũng vượt khó, đạt nhiều dấu ấn đáng nhớ. Thành tích này góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Đại học Y Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học.

Tháng 9 tới, trường được xếp hạng 5 sao đào tạo bác sĩ y khoa và y tế công cộng, lọt top 801 - 1.000 thế giới và 400 - 500 châu Á theo Times Higher Education.

Lãnh đạo trường bày tỏ niềm tự hào khi các tân bác sĩ đã vượt qua hành trình đầy gian khó để có mặt trong ngày hôm nay. "Một tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là sự ghi nhận thành quả học tập mà còn là minh chứng cho nghị lực, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ ngành y" - thầy Tú nói.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

Theo đại diện trường Đại học Y Hà Nội, buổi lễ năm nay cũng được tổ chức đặc biệt hơn, kéo dài nhiều ngày để tất cả sinh viên và phụ huynh có cơ hội trực tiếp tham dự.

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.100 sinh viên chính quy, gồm gần 750 bác sĩ và 345 cử nhân khóa ngành: Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng, dinh dưỡng, khóa học 2021-2025.

Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp loại giỏi và khá chiếm gần 75%. Nhà trường khen thưởng 251 sinh viên tiêu biểu, bao gồm thủ khoa toàn khóa, thủ khoa ngành cùng nhiều sinh viên có thành tích học tập và công tác tốt.

Tân bác sĩ khóa học 2019 - 2025 nhận bằng tốt nghiệp



Đại diện ĐH Y Hà Nội cũng bày tỏ lòng tri ân và gửi lời cảm ơn tới Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, các bệnh viện, cơ sở y tế cùng toàn thể giảng viên, gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện cho sinh viên trong suốt quá trình học tập.

"Các em hãy tự hào vì đã là một phần của mái trường này, giữ vững niềm kiêu hãnh của bác sĩ y khoa, không ngừng rèn luyện để trở thành những đồng nghiệp đáng quý của thầy cô và góp sức cho sự phát triển của ngành y tế đất nước"- lãnh đạo nhà trường nhắn nhủ.

Tại buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, các tân bác sĩ cũng thực hiện nghi thức tuyên thệ Lời thề nghề nghiệp, nhắc nhớ mỗi tân cử nhân về sứ mệnh, đạo đức và tinh thần cống hiến trong lĩnh vực sức khỏe.

Lời thề nghề nghiệp, nhắc nhở tân bác sĩ về sứ mệnh, đạo đức, tinh thần cống hiến trong y tế



