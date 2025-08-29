Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có"

Ngọc Dung

(NLĐO) - Đây là khóa học đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo đổi mới toàn diện cho bác sĩ y khoa, 100% sinh viên tốt nghiệp, phần lớn đạt loại khá, giỏi.

Ngày 29-8, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 750 tân bác sĩ khóa học 2019 - 2025 thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng và bác sĩ răng hàm mặt.

Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 1.

Các tân bác sĩ ĐH Y Hà Nội tuyên thệ nghề nghiệp trong lễ tốt nghiệp

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đây được xem là một trong những khóa học đặc biệt nhất trong lịch sử đào tạo của nhà trường, khi sinh viên phải trải qua giai đoạn 3 năm đầu đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội điểm nhấn năm nay là lần đầu tiên lễ tốt nghiệp được tổ chức với không gian hội trường ngập tràn hoa tươi, các tân bác sĩ được trao bằng kèm băng đeo in tên như một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong suốt hành trình nghề nghiệp.

"Chưa có thế hệ nào phải đối diện với nhiều thử thách như khóa học này. Việc học tập, giảng dạy bị gián đoạn nghiêm trọng, đặc biệt là thực tập và thực hành lâm sàng. Nhưng nhờ tinh thần sáng tạo, nỗ lực thích ứng, thầy trò vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo, đồng thời góp sức cùng cả nước phòng chống dịch bệnh"- GS Tú nói.

Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 3.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, chúc mừng các tân bác sĩ

Khóa 2019 - 2025 cũng là khóa đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo đổi mới toàn diện cho bác sĩ y khoa. Sinh viên được học theo chuẩn đầu ra quốc tế, tiếp cận phương pháp giảng dạy, đánh giá mới. Sau 6 năm, kết quả đã chứng minh hiệu quả với 100% sinh viên tốt nghiệp, phần lớn đạt loại khá, giỏi, nhiều em đã đỗ bác sĩ nội trú.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, sinh viên phân hiệu Thanh Hóa cũng vượt khó, đạt nhiều dấu ấn đáng nhớ. Thành tích này góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Đại học Y Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học.

Tháng 9 tới, trường được xếp hạng 5 sao đào tạo bác sĩ y khoa và y tế công cộng, lọt top 801 - 1.000 thế giới và 400 - 500 châu Á theo Times Higher Education.

Lãnh đạo trường bày tỏ niềm tự hào khi các tân bác sĩ đã vượt qua hành trình đầy gian khó để có mặt trong ngày hôm nay. "Một tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là sự ghi nhận thành quả học tập mà còn là minh chứng cho nghị lực, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ ngành y" - thầy Tú nói.

Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 4.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 5.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 6.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 7.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ

Theo đại diện trường Đại học Y Hà Nội, buổi lễ năm nay cũng được tổ chức đặc biệt hơn, kéo dài nhiều ngày để tất cả sinh viên và phụ huynh có cơ hội trực tiếp tham dự.

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.100 sinh viên chính quy, gồm gần 750 bác sĩ và 345 cử nhân khóa ngành: Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng, dinh dưỡng, khóa học 2021-2025.

Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp loại giỏi và khá chiếm gần 75%. Nhà trường khen thưởng 251 sinh viên tiêu biểu, bao gồm thủ khoa toàn khóa, thủ khoa ngành cùng nhiều sinh viên có thành tích học tập và công tác tốt.

Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 8.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 9.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 10.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 11.
Gần 750 bác sĩ nhận bằng trong lễ tốt nghiệp "chưa từng có" - Ảnh 12.

Tân bác sĩ khóa học 2019 - 2025 nhận bằng tốt nghiệp

Đại diện ĐH Y Hà Nội cũng bày tỏ lòng tri ân và gửi lời cảm ơn tới Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, các bệnh viện, cơ sở y tế cùng toàn thể giảng viên, gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện cho sinh viên trong suốt quá trình học tập.

"Các em hãy tự hào vì đã là một phần của mái trường này, giữ vững niềm kiêu hãnh của bác sĩ y khoa, không ngừng rèn luyện để trở thành những đồng nghiệp đáng quý của thầy cô và góp sức cho sự phát triển của ngành y tế đất nước"- lãnh đạo nhà trường nhắn nhủ.

Tại buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, các tân bác sĩ cũng thực hiện nghi thức tuyên thệ Lời thề nghề nghiệp, nhắc nhớ mỗi tân cử nhân về sứ mệnh, đạo đức và tinh thần cống hiến trong lĩnh vực sức khỏe.

Lời thề nghề nghiệp, nhắc nhở tân bác sĩ về sứ mệnh, đạo đức, tinh thần cống hiến trong y tế


Tin liên quan

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

(NLĐO)-Tỉ lệ sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc năm 2025 chiếm hơn 86% tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Thủ khoa "ẵm" học bổng hơn 250 triệu đồng kèm lời mời đặc biệt tại lễ tốt nghiệp

(NLĐO) - Trong số 1.594 sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM được trao bằng tốt nghiệp, có 44 sinh viên xếp loại xuất sắc và 457 sinh viên loại giỏi.

Con gái khoác áo cử nhân cho mẹ ngày tốt nghiệp: Khoảnh khắc chạm đến trái tim

(NLĐO) - Ở tuổi ngoài 60, lần đầu tiên bà Rơ Lan H Ayuk (tỉnh Gia Lai) dự lễ tốt nghiệp, chứng kiến con gái rạng rỡ trong chiếc áo tân cử nhân.

bác sĩ y khoa bác sĩ lễ tốt nghiệp tốt nghiệp đại học y ĐH Y đại học y hà nội chương trình đào tạo trao bằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo