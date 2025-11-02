Gần 99% khách hàng miền Trung đã có điện trở lại sau lũ

Đến 7giờ ngày 2-11, sau đợt mưa lũ lớn cuối tháng 10 gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động toàn bộ lực lượng ứng trực, khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố và thay thế vật tư hư hỏng, nỗ lực khôi phục cấp điện cho gần 99% khách hàng vùng bị ảnh hưởng. Hiện còn một số khu vực xa xôi, địa hình phức tạp chưa tiếp cận được, EVNCPC tiếp tục duy trì trực 24/24h để hoàn tất cấp điện trong thời gian sớm nhất.



Xuyên đêm khắc phục hệ thống điện do lũ lụt gây ra

Theo thống kê, trong toàn đợt mưa lũ, có 825.638 khách hàng tại các địa phương Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng mất điện, trong đó thời điểm cao nhất có 475.874 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Đến 7h sáng 2/11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho 814.126 khách hàng, đạt 98,6% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn 11.512 khách hàng (0,23%) chưa có điện, chủ yếu tập trung ở vùng ngập sâu, sạt lở, giao thông bị chia cắt, việc tiếp cận khắc phục còn gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm này, toàn bộ lưới điện 110kV trên địa bàn miền Trung đã vận hành bình thường, không còn sự cố do ảnh hưởng mưa lũ. Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 600 vụ sự cố, trong đó 572 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 235 trạm biến áp phân phối (0,41%), ước công suất chưa khôi phục khoảng 3,9 MW, chiếm 0,11% phụ tải cực đại toàn EVNCPC.

Tại Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khôi phục 12/13 vụ sự cố, còn 840 khách hàng (0,16%) và 10 trạm biến áp phân phối (0,17%), với công suất mất khoảng 0,58 MW (0,13%). Các khu vực còn mất điện gồm một phần xã Quảng Trạch, phường Ba Đồn và xã Trung Thuần.

Tại TP Huế, Công ty Điện lực Huế đã khôi phục 244/245 vụ sự cố, hiện chỉ còn 245 khách hàng tại phường Thuận Hóa chưa có điện do khu vực này vẫn còn ngập cục bộ.

Tại Đà Nẵng, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã khôi phục 289/311 vụ sự cố, còn 10.147 khách hàng (1,16%), 204 trạm biến áp phân phối (1,99%), công suất mất khoảng 2,99 MW (0,33%). Các khu vực còn mất điện chủ yếu nằm ở vùng ngập lụt, vùng núi và các vị trí sạt lở, giao thông chia cắt như Nam Phước, Duy Xuyên, Thăng Điền, Thăng Trường, Hà Nha, Phước Thành, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh, Trà Giáp.

Tại Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục 27/31 vụ sự cố, còn 280 khách hàng (0,05%), 78 trạm biến áp phân phối (12,31%), công suất mất khoảng 0,10 MW (0,02%). Các khu vực còn mất điện gồm một phần xã Sơn Tây Hạ, xã Tây Trà Bồng, xã Tây Trà và xã Đăk Plô.

Ngay khi nước rút và giao thông được khơi thông, các lực lượng điện lực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kiểm tra thiết bị, xử lý sự cố và thay thế vật tư hư hỏng để sớm khôi phục cấp điện.

Ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc EVNCPC cho biết: "Ngành điện miền Trung đang làm việc không kể ngày đêm để khôi phục điện sớm nhất cho người dân, đặc biệt tại các khu vực bị chia cắt do sạt lở. Đến sáng nay, toàn bộ hệ thống điện miền Trung cơ bản đã ổn định, chỉ còn một số khu vực xa, địa hình phức tạp chưa thể tiếp cận. Chúng tôi tiếp tục duy trì trực 24/24h, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để phấn đấu hoàn thành khôi phục toàn bộ cấp điện trong ngày 2/11, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân sau lũ. Chỉ những khu vực chưa đảm bảo an toàn hoặc giao thông chia cắt, chúng tôi sẽ xử lý ngay khi điều kiện cho phép".