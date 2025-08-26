Gần dân, hiểu dân để phục vụ dân

Buổi livestream bán sầu riêng trên nền tảng mạng xã hội của nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) Ngô Thị Minh Trinh hôm 24-8 tạo nhiều hiệu ứng tích cực.

Hòa mình vào đời sống

Khi đó, bà Ngô Thị Minh Trinh cùng bà con buôn làng thực hiện livestream tại vườn sầu riêng diện tích khoảng 2 ha của một gia đình trong xã và đã có 60 tấn sầu riêng được đặt mua.

Nói về sự kiện, ông Lâm Quang Dự (ngụ xã Ea Knuếc) cho hay rất vui mừng khi lãnh đạo địa phương không ngại khó, gần dân để nắm bắt tâm tư và quảng bá nông sản.

Bà Ngô Thị Minh Trinh cùng nông dân livestream bán sầu riêng. Ảnh: CAO NGUYÊN

Trong khi đó, ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch HTX Nông nghiệp sạch Krông Pắk, đánh giá cao việc nữ bí thư không chỉ tập trung công tác lãnh đạo mà còn quan tâm hỗ trợ nông dân thông qua ý tưởng bán hàng online. Cách làm này giúp nông dân tiếp cận xu thế mới, nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực hơn.

"Đó là người cán bộ vừa sâu sắc vừa gần gũi, chia sẻ, sẵn sàng đồng hành với bà con nông dân" - ông Thọ nhận xét.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Ngô Thị Minh Trinh thông tin sầu riêng bán được là số nhỏ so với tổng sản lượng sầu riêng của xã nhưng buổi livestream đã mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, minh bạch, tạo cơ hội để nông dân trực tiếp kết nối với người tiêu dùng.

Đồng thời là bước đi quan trọng để nâng cao thương hiệu, củng cố niềm tin thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô cũng như hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo bà Trinh, trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã xác định ngay từ đầu mục tiêu quan trọng là gần dân, sát dân và đồng hành với người dân.

"Khi bản thân tôi là người trực tiếp đứng ra livestream, đóng từng đơn hàng và hướng dẫn bà con thành lập shop bán hàng thì mới thấy còn vướng mắc để tháo gỡ… Khi người dân tin tưởng, đồng lòng thì mọi công việc sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả" - bà Trinh nói thêm.

Được biết, thông qua theo dõi livestream, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã có những món quà ý nghĩa gửi tặng bà con như tặng bò, hỗ trợ 20 triệu đồng làm sân bóng chuyền, hỗ trợ gần 4 tỉ đồng nhằm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Xuất phát điểm là tinh thần đổi mới

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt" diễn ra từ ngày 27-6 đến 3-7, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thời điểm ấy, đã gây bất ngờ khi trực tiếp xuất hiện tại vườn vải để livestream bán hàng. Chỉ trong 6 giờ, 54 tấn vải được "chốt đơn".

Ở phiên livestream đặc biệt này, ông Thịnh xuất hiện với phong thái mộc mạc, tay cầm chùm vải thiều quảng bá về đặc sản của tỉnh. Ông trần tình chưa có kinh nghiệm livestream, hành động tự phát nhưng xuất phát từ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hành động.

Ngoài việc giúp nông dân tiêu thụ hơn 50 tấn vải, hiệu ứng lan tỏa từ phiên livestream cũng được đánh giá tích cực. Hàng ngàn người dùng mạng xã hội để lại bình luận, thể hiện thích thú khi chứng kiến phiên bán hàng đặc biệt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn mang dấu ấn quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương.

Hiệu ứng lớn

Ông Lương Trọng Khoa - người sáng lập Công ty CP Sâm Việt Nam (Vinapanax), Phó Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, từng tổ chức các phiên livestream bán sâm Ngọc Linh - đánh giá sự xuất hiện của lãnh đạo trên livestream giúp tăng niềm tin của người tiêu dùng và thu hút đúng nhóm khách hàng mà chương trình hướng đến.

Không còn khoảng cách Anh Đặng Văn Định, một người dân quê Ninh Bình, nhận xét việc lãnh đạo địa phương sử dụng nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ tiêu thụ nông sản thể hiện sự nhạy bén với xu hướng công nghệ và truyền thông hiện đại. Đồng thời, xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân. "Đây là hình mẫu lãnh đạo dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm - điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi nông sản Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về thị trường tiêu thụ" - anh Định nói và cho rằng mô hình này cần nhân rộng.

Ông Khoa kể trong phiên livestream kết nối từ TP HCM đến các vườn sâm Ngọc Linh ở địa phương vào cuối năm 2024, ông Hồ Quang Bửu (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã không dùng kịch bản chuẩn bị sẵn mà nói "vo". Thời điểm ấy, lời cam kết "nếu người dân mua phải sâm giả tại chợ phiên sâm Ngọc Linh hằng tháng thì chính quyền địa phương sẽ hoàn tiền" của ông Hồ Quang Bửu tạo hiệu ứng rất lớn.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Hồ Quang Bửu cho biết cây sâm Ngọc Linh sinh trưởng ở vùng sâu vùng xa, giao thông khó khăn nhưng nhờ livestream đã có thể quảng bá vùng đất, con người và sản vật địa phương ra khắp thế giới.

Việc livestream không chỉ diễn ra tại các sự kiện được tiến hành thường xuyên để người dân địa phương có thể chủ động kể câu chuyện sản phẩm một cách tự nhiên, mộc mạc.

"Tôi vận động cán bộ địa phương tham gia hoạt động này và còn có phong trào thi đua với phần thưởng tuy nhỏ nhưng sẽ khuyến khích mọi người cùng thực hiện để tạo thành thói quen" - ông Bửu nêu kinh nghiệm.

Là chuyên gia truyền thông, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, đánh giá lãnh đạo địa phương livestream bán hàng hoặc quảng bá sản phẩm là hình thức truyền thông tích cực.

Điều này thể hiện sự dấn thân, sâu sát với thực tế và cập nhật công nghệ mới của lãnh đạo cũng như hỗ trợ tích cực cho việc tiêu thụ sản phẩm địa phương cho người dân cùng doanh nghiệp. Hành động này cũng thể hiện hình ảnh gần gũi của lãnh đạo trước người dân.

Để hoạt động livestream phát huy hiệu quả, ông Tú khuyến nghị các lãnh đạo chuẩn bị chu đáo bởi đây là "phát trực tiếp" với nhiều tình huống bất ngờ có thể xảy ra.