Giáo dục

Gắn kết đào tạo với thực tiễn từ sân chơi Solar Car Challenge 2026

Huế Xuân

(NLĐO) - Solar Car Challenge 2026 là sân chơi công nghệ đặc biệt của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng nhằm thúc đẩy xu hướng năng lượng xanh trong giới trẻ.

Với khẩu hiệu Năng lượng mặt trời – Hướng phát triển mới tại Việt Nam”, cuộc thi Solar Car Challenge 2026 thu hút hơn 171 sinh viên đến từ 40 đội thi. 

Đây không chỉ là một giải đấu tốc độ mà còn là bài kiểm tra tổng hợp kiến thức từ điều khiển động cơ DC, thiết kế mạch động lực đến lập trình vi xử lý và điều khiển không dây (Wifi, Bluetooth, RF).

Hơn 170 sinh viên tranh tài chế tạo xe năng lượng mặt trời - Ảnh 1.

16 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết Solar E-Car Challenge 2026

Phát biểu khai mạc sáng 24-4, NGƯT- TS Đỗ Chí Phi, Trưởng Khoa Điện - Điện tử-Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết cuộc thi là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ năng lượng sạch – xu hướng tất yếu của tương lai. "Chúng tôi mong muốn tiếp thêm ngọn lửa đam mê sáng tạo, giúp các em không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thành thạo kỹ năng thi công, thử nghiệm thực tế"-TS Phi nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh, đại diện Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời đỏ REDSUN, cuộc thi không chỉ có ý nghĩa với sinh viên và nhà trường mà còn là dịp đặc biệt để doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với sinh viên. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng đến phát triển bền vững.

Tại cuộc thi, các mẫu xe điện mặt trời có thiết kế công phu "trình làng" tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần đồng đội của các kỹ sư tương lai cũng được ban giám khảo đánh giá rất cao. 

Hơn 170 sinh viên tranh tài chế tạo xe năng lượng mặt trời - Ảnh 2.

Xe đua năng lượng mặt trời do sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thiết kế

Hơn 170 sinh viên tranh tài chế tạo xe năng lượng mặt trời - Ảnh 3.

Giải nhất cuộc thi thuộc về đội SUNNY TEAM

ĐH Kinh tế TPHCM ra mắt không gian học tập đắm chìm

ĐH Kinh tế TPHCM ra mắt không gian học tập đắm chìm

(NLĐO) - ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) ra mắt Immersive Room thúc đẩy mô hình học tập tích hợp công nghệ và sáng tạo đa ngành.

Bước tiến công nghệ mới trong phẫu thuật tạo hình

(NLĐO)- Công nghệ 3D và tái sinh mô đang tạo bước tiến đột phá, định hình xu hướng mới trong phẫu thuật tạo hình và kiểm soát biến chứng.

Bất ngờ với thành tích thí sinh tại Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề thành phố năm 2026"

(NLĐO)- Bước ra từ hội thi, các thí sinh được tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp tìm những "hạt ngọc" cho nguồn nhân lực tương lai.

Năng lượng tái tạo TPHCM năng lượng mặt trời sinh viên đua xe Solar Car Challenge 2026 Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
