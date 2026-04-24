Gắn kết đào tạo với thực tiễn từ sân chơi Solar Car Challenge 2026

Với khẩu hiệu “Năng lượng mặt trời – Hướng phát triển mới tại Việt Nam”, cuộc thi Solar Car Challenge 2026 thu hút hơn 171 sinh viên đến từ 40 đội thi.

Đây không chỉ là một giải đấu tốc độ mà còn là bài kiểm tra tổng hợp kiến thức từ điều khiển động cơ DC, thiết kế mạch động lực đến lập trình vi xử lý và điều khiển không dây (Wifi, Bluetooth, RF).

16 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết Solar E-Car Challenge 2026

Phát biểu khai mạc sáng 24-4, NGƯT- TS Đỗ Chí Phi, Trưởng Khoa Điện - Điện tử-Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết cuộc thi là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ năng lượng sạch – xu hướng tất yếu của tương lai. "Chúng tôi mong muốn tiếp thêm ngọn lửa đam mê sáng tạo, giúp các em không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thành thạo kỹ năng thi công, thử nghiệm thực tế"-TS Phi nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh, đại diện Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời đỏ REDSUN, cuộc thi không chỉ có ý nghĩa với sinh viên và nhà trường mà còn là dịp đặc biệt để doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với sinh viên. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng đến phát triển bền vững.

Tại cuộc thi, các mẫu xe điện mặt trời có thiết kế công phu "trình làng" tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần đồng đội của các kỹ sư tương lai cũng được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Xe đua năng lượng mặt trời do sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thiết kế