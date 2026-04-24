Giáo dục Sau bục giảng

ĐH Kinh tế TPHCM ra mắt không gian học tập đắm chìm

Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) ra mắt Immersive Room thúc đẩy mô hình học tập tích hợp công nghệ và sáng tạo đa ngành.

Sáng 24-4, tại cơ sở B Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức ra mắt không gian học tập đắm chìm (Immersive Room), trong khuôn khổ triển lãm “HAPPY REALITIES: Blending Worlds, Designing Joy” - hoạt động mở đầu chuỗi ArtTech Fusion 2026.

Immersive Room được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa giác quan, tích hợp trình chiếu, âm thanh, ánh sáng và dữ liệu, cho phép người học tương tác trực tiếp với nội dung trong môi trường mô phỏng.

Mô hình này hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo hướng trực quan - trải nghiệm, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết kế truyền thông, nghệ thuật số, sản xuất nội dung, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trải nghiệm người dùng (UX).

Việc đưa Immersive Room vào vận hành thể hiện định hướng xuyên suốt của UEH trong đổi mới giáo dục: Công nghệ không tồn tại độc lập mà cần gắn với tư duy sáng tạo và hiểu biết đa ngành. Trong bối cảnh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò trung tâm, người học cần năng lực kết nối tri thức và giải quyết vấn đề thực tiễn thay vì chỉ sử dụng công cụ.

Đồng thời, không gian này cũng mở ra phương thức tiếp cận mới, cho phép sinh viên thử nghiệm ý tưởng trong môi trường gần với thực tế, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ số vào sáng tạo nội dung. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy tư duy liên ngành - năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và siêu thông minh 5.0.

Sự kiện không chỉ giới thiệu công nghệ mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong học tập, làm việc

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, Immersive Room là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng môi trường học tập tích hợp, nơi công nghệ, dữ liệu và sáng tạo được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. “Chúng tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh không nằm ở việc sở hữu công nghệ mà ở khả năng kết nối công nghệ với tư duy đa ngành và bối cảnh thực tiễn”-PGS Hùng nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Immersive Room đồng thời là một phần của Creative Space - không gian đồng sáng tạo kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Cùng với đó, UEH tiếp tục phát triển hệ sinh thái học tập đa dạng như học tập dựa trên dự án, học tập trải nghiệm, các phòng thí nghiệm công nghệ, Living Lab và mô hình đào tạo kết hợp, góp phần mở rộng không gian học tập và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ triển lãm “HAPPY REALITIES”, người tham dự còn được trải nghiệm không gian AR/VR tương tác, triển lãm nhiếp ảnh “Sương” và trình diễn 3D Mapping & Video Art.

Tin liên quan

Bất ngờ với thành tích thí sinh tại Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề thành phố năm 2026"

(NLĐO)- Bước ra từ hội thi, các thí sinh được tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp tìm những "hạt ngọc" cho nguồn nhân lực tương lai.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Bà Trương Mỹ Hoa kỳ vọng 2 đảng viên mới sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập, phấn đấu.

Doanh nghiệp Việt chuyển hướng thế nào trong kinh tế tuần hoàn?

(NLĐO)- Doanh nghiệp Việt muốn chuyển sang kinh tế tuần hoàn cần dựa vào khung pháp lý rõ ràng, công nghệ và tái cấu trúc sản xuất để tăng cạnh tranh.

sáng tạo triển lãm Công nghệ giáo dục sinh viên trải nghiệm UEH Đại học kinh tế TPHCM VR đa ngành
