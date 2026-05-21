Gắn kết tình làng nghĩa xóm trong thời đại số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Gắn kết tình làng nghĩa xóm trong thời đại số

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đây là chủ đề được đưa ra để bàn luận tại tọa đàm chuyên đề "Phát huy các giá trị tình làng nghĩa xóm trong thời đại số"

Chiều 21-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức tọa đàm chuyên đề "Phát huy các giá trị tình làng nghĩa xóm trong thời đại số".

Mở đầu chương trình tọa đàm, các đại biểu được xem tiểu phẩm "Tắt internet – bật tình người". Tiểu phẩm gợi thông điệp trong xã hội hiện đại, công nghệ số giúp con người kết nối nhanh và thuận lợi nhưng lại làm người ta quên những mối quan hệ láng giềng gần gũi đang cùng sống, cùng sinh hoạt trong khu phố.

Tăng tình làng nghĩa xóm trong thời đại số bằng cách nào? - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Bà Lâm Quỳnh Hoa, Trưởng khu phố 5, nhớ lại trong đợt dịch COVID-19, khi vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy 6 cô chú trong khu phố đang đứng đợi bà phân công công việc cho mọi người tham gia chống dịch.

"Tôi rất xúc động và không thể nào quên được tình cảm của bà con lối xóm lúc đó. Họ không sợ nguy hiểm, không đợi tôi kêu gọi mà hoàn toàn tự nguyện, đồng hành chung tay hỗ trợ bà con. Rồi lúc bị dương tính, họ lặng lẽ rút vào trong nhà để tự cách ly. Dịch qua đi, những người hàng xóm của tôi cũng không đòi hỏi bất cứ một sự đền ơn đáp nghĩa nào" - bà Hoa xúc động chia sẻ.

Tăng tình làng nghĩa xóm trong thời đại số bằng cách nào? - Ảnh 2.

Người dân đóng góp ý kiến để phát huy tình làng nghĩa xóm

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết trong thời gian qua, việc phát huy tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư luôn được Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm, triển khai đồng bộ thông qua nhiều phong trào và hoạt động cụ thể tại địa phương.

Phường đặt trọng tâm vào các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản".

Phường Diên Hồng còn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại khu phố, chăm lo các hộ dân khó khăn, vận động nhân dân hỗ trợ nhau trong đời sống, phát huy vai trò tự quản của người dân tại khu dân cư.

Theo bà Trương Thị Minh Hạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, phường cũng khuyến khích các khu phố ứng dụng công nghệ trong kết nối cộng đồng. Điển hình như nhóm Zalo khu phố, nhóm thông tin dân cư. 

Phường cũng chú trọng tuyên truyền qua nền tảng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Các đại biểu thống nhất cho rằng dù xã hội phát triển, công nghệ hiện đại thì tình làng nghĩa xóm vẫn luôn là nền tảng cộng đồng, là nền tảng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

"Điều quan trọng nhất vẫn là "cảm xúc chạm đến cảm xúc" để tình người sâu hơn" - Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng Khoa Quản lý văn hóa (Trường Đại học Văn hóa TPHCM), nêu quan điểm.

Tăng tình làng nghĩa xóm trong thời đại số bằng cách nào? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Kim Trung nhấn mạnh xây dựng cộng đồng đoàn kết là trách nhiệm chung của từng cá nhân, từng gia đình

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, đánh giá buổi tọa đàm mang lại rất nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực và giàu giá trị thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Kim Trung, thời gian tới, phường Diên Hồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị của tình làng nghĩa xóm trong đời sống hiện đại. Cần làm cho mỗi người dân hiểu rằng xây dựng cộng đồng đoàn kết không phải là việc riêng của chính quyền hay Mặt trận mà là trách nhiệm chung của từng cá nhân, từng gia đình để tạo nên sức mạnh lớn cho cộng đồng.

Tăng tình làng nghĩa xóm trong thời đại số bằng cách nào? - Ảnh 4.

Tiểu phẩm "Tắt Internet - bật tình người"

Song song đó, phát huy hiệu quả các nền tảng số và công nghệ trong kết nối cộng đồng dân cư. Tiếp tục định hướng các khu phố xây dựng và duy trì hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, nhóm cư dân trực tuyến theo hướng gần dân, thiết thực và nhân văn hơn.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình gắn kết cộng đồng tại khu dân cư thiết thực như: "Tuyến hẻm nghĩa tình", "Tổ dân cư đoàn kết", "Nhóm cư dân hỗ trợ nhau", qua đó, tạo thêm nhiều không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và gắn kết.

Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở và người dân trong xây dựng cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, khu phố, tổ dân phố cần tiếp tục gần dân, lắng nghe dân, chủ động nắm bắt tâm tư của bà con để kịp thời vận động, kết nối và hỗ trợ.

Tin liên quan

Phường Diên Hồng tổ chức hội thao chào mừng hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước

Phường Diên Hồng tổ chức hội thao chào mừng hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước

(NLĐO) - Hội thao của phường Diên Hồng được tổ chức với ý nghĩa và tinh thần thể thao trong sáng, khát vọng vươn cao cùng TPHCM

Lan tỏa Tết nghĩa tình tại phường Diên Hồng

(NLĐO) - Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tiếp tục khẳng định quyết tâm của phường Diên Hồng trong việc không để ai bị bỏ lại phía sau

Gần 1.000 đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân của phường Diên Hồng

(NLĐO) - Phường Diên Hồng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, dám nghĩ những điều cao cả, dám nói những lời thật tâm, biết làm những việc đột phá

TPHCM tình làng nghĩa xóm đoàn kết phường Diên Hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo