Gắn kết tình làng nghĩa xóm trong thời đại số

Chiều 21-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức tọa đàm chuyên đề "Phát huy các giá trị tình làng nghĩa xóm trong thời đại số".

Mở đầu chương trình tọa đàm, các đại biểu được xem tiểu phẩm "Tắt internet – bật tình người". Tiểu phẩm gợi thông điệp trong xã hội hiện đại, công nghệ số giúp con người kết nối nhanh và thuận lợi nhưng lại làm người ta quên những mối quan hệ láng giềng gần gũi đang cùng sống, cùng sinh hoạt trong khu phố.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Bà Lâm Quỳnh Hoa, Trưởng khu phố 5, nhớ lại trong đợt dịch COVID-19, khi vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy 6 cô chú trong khu phố đang đứng đợi bà phân công công việc cho mọi người tham gia chống dịch.

"Tôi rất xúc động và không thể nào quên được tình cảm của bà con lối xóm lúc đó. Họ không sợ nguy hiểm, không đợi tôi kêu gọi mà hoàn toàn tự nguyện, đồng hành chung tay hỗ trợ bà con. Rồi lúc bị dương tính, họ lặng lẽ rút vào trong nhà để tự cách ly. Dịch qua đi, những người hàng xóm của tôi cũng không đòi hỏi bất cứ một sự đền ơn đáp nghĩa nào" - bà Hoa xúc động chia sẻ.

Người dân đóng góp ý kiến để phát huy tình làng nghĩa xóm

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết trong thời gian qua, việc phát huy tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư luôn được Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm, triển khai đồng bộ thông qua nhiều phong trào và hoạt động cụ thể tại địa phương.

Phường đặt trọng tâm vào các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản".

Phường Diên Hồng còn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại khu phố, chăm lo các hộ dân khó khăn, vận động nhân dân hỗ trợ nhau trong đời sống, phát huy vai trò tự quản của người dân tại khu dân cư.

Theo bà Trương Thị Minh Hạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, phường cũng khuyến khích các khu phố ứng dụng công nghệ trong kết nối cộng đồng. Điển hình như nhóm Zalo khu phố, nhóm thông tin dân cư.

Phường cũng chú trọng tuyên truyền qua nền tảng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Các đại biểu thống nhất cho rằng dù xã hội phát triển, công nghệ hiện đại thì tình làng nghĩa xóm vẫn luôn là nền tảng cộng đồng, là nền tảng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

"Điều quan trọng nhất vẫn là "cảm xúc chạm đến cảm xúc" để tình người sâu hơn" - Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng Khoa Quản lý văn hóa (Trường Đại học Văn hóa TPHCM), nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Kim Trung nhấn mạnh xây dựng cộng đồng đoàn kết là trách nhiệm chung của từng cá nhân, từng gia đình

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, đánh giá buổi tọa đàm mang lại rất nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực và giàu giá trị thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Kim Trung, thời gian tới, phường Diên Hồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị của tình làng nghĩa xóm trong đời sống hiện đại. Cần làm cho mỗi người dân hiểu rằng xây dựng cộng đồng đoàn kết không phải là việc riêng của chính quyền hay Mặt trận mà là trách nhiệm chung của từng cá nhân, từng gia đình để tạo nên sức mạnh lớn cho cộng đồng.

Tiểu phẩm "Tắt Internet - bật tình người"

Song song đó, phát huy hiệu quả các nền tảng số và công nghệ trong kết nối cộng đồng dân cư. Tiếp tục định hướng các khu phố xây dựng và duy trì hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, nhóm cư dân trực tuyến theo hướng gần dân, thiết thực và nhân văn hơn.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình gắn kết cộng đồng tại khu dân cư thiết thực như: "Tuyến hẻm nghĩa tình", "Tổ dân cư đoàn kết", "Nhóm cư dân hỗ trợ nhau", qua đó, tạo thêm nhiều không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và gắn kết.

Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở và người dân trong xây dựng cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, khu phố, tổ dân phố cần tiếp tục gần dân, lắng nghe dân, chủ động nắm bắt tâm tư của bà con để kịp thời vận động, kết nối và hỗ trợ.