Phường Diên Hồng tổ chức hội thao chào mừng hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước

Ngày 17-5, UBND phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức hội thao nhằm chào mừng hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước và TPHCM. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) và hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

Lãnh đạo phường Diên Hồng tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao

Hội thao được tổ chức với 3 môn thi đấu, gồm: kéo co, bóng chuyền hơi nữ, pickleball. Bên cạnh cán bộ, công chức, người dân phường Diên Hồng, hội thao còn thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phường.

Thi đấu môn bóng chuyền hơi

Ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết hội thao diễn ra với ý nghĩa và tinh thần thể thao trong sáng, khát vọng vươn cao cùng TPHCM.

Hội tham nhằm đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và tuyên truyền, vận động toàn dân duy trì nề nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách để phòng, chống bệnh tật. Cạnh đó, từng bước tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với xu hướng hiện nay, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giải trí của người dân trên địa bàn phường.

Vận động viên tranh tài tại hội thao

Dịp này, phường Diên Hồng tuyên dương vận động viên A Tiêu đoạt thành tích 1 huy chương đồng Giải vô địch Cử tạ trẻ thế giới năm 2026 tại Ai Cập; huấn luyện viên Lê Bá Thành cùng tập thể vận động viên bộ môn cờ vua đoạt thành tích 28 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 19 huy chương đồng Giải vô địch Cờ vua các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026.